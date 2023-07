Réaménagement de l'échangeur Dorval - Fermetures de nuit des autoroutes 20 et 520 dans le secteur de l'aéroport du 16 au 19 juillet

MONTRÉAL, le 12 juill. 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que des fermetures complètes de nuit des autoroutes 20 et 520 seront mises en place du 16 au 19 juillet dans le secteur de l'échangeur Dorval et de l'aéroport international Montréal-Trudeau. Ces entraves sont requises pour réaliser des interventions liées au parachèvement du projet de réaménagement de l'échangeur Dorval, notamment en vue de la mise en lumière des structures.

Même si l'incidence des fermetures de nuit sur la circulation est généralement moins importante, le Ministère recommande aux usagers de la route qui souhaitent se rendre à l'aéroport pendant cette période de prévoir leur déplacement en conséquence.

Fermetures de nuit - 16 au 19 juillet

Autoroute 20 en direction est

Fermeture complète de l'autoroute 20 en direction est entre la sortie n° 56 - P.-E.- Trudeau / A-520 est / Av. Dorval et l'entrée en provenance du boulevard Bouchard, de dimanche 23 h à lundi 5 h.

Les entrées de ce tronçon seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de l'autoroute.

Les usagers de la route seront invités à emprunter un détour balisé par le chemin Herron.

Autoroute 20 en direction ouest

Fermeture complète de l'autoroute 20 en direction ouest entre la sortie n° 56-O - P.-E.- Trudeau et l'entrée en provenance du boulevard Montréal- Toronto de lundi 23 h à mardi 5 h.

Les usagers de la route seront invités à emprunter un détour balisé par les boulevards Roméo-Vachon Nord et Albert-de-Niverville, l'avenue Cardinal et le boulevard McMillan.

Autoroute 520 en direction est

Fermeture complète de l'autoroute 520 en direction est entre la sortie n° 1-E - Av. Cardinal et l'entrée en provenance de l'aéroport, de mardi 21 h à mercredi 5 h.

et l'entrée en provenance de l'aéroport, de La sortie menant à l'aéroport sera fermée par défaut.

Les usagers de la route seront invités à emprunter un détour balisé par l'avenue Michel-Jasmin.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces travaux pourraient être reportés. Le Ministère vous invite à consulter régulièrement le quebec511.info avant de prendre la route ou à composer le 511 pour connaître les fermetures sur le réseau et planifier vos déplacements.

