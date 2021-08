SMAX est maintenant offert comme logiciel-service pour la conservation au Canada des données de clients d'entreprises

OTTAWA, ON, le 11 août 2021 /CNW/ - RealIT Management Inc a annoncé aujourd'hui que la solution de confiance en matière de gestion des services de TI d'entreprise - soit Service Management Automation X (SMAX) de Micro Focus - est maintenant offerte comme logiciel-service et qu'elle est conforme aux récentes lois canadiennes sur la souveraineté des données. Étant une solution hautement évolutive, SMAX est fondée sur l'apprentissage machine et l'analytique, ce qui aide les clients à réduire les dépenses et à améliorer la qualité de leurs services grâce à un vaste choix d'options de déploiement.

« À mesure que les entreprises passent à un modèle de travail à domicile, les besoins en matière de soutien technique à distance continuent d'augmenter, ce qui pose de plus en plus de défis aux solutions traditionnelles déployées sur place. Les utilisateurs doivent pouvoir communiquer avec leur bureau de service de n'importe où, et les agents y travaillant doivent être en mesure de résoudre les problèmes sans avoir à se présenter physiquement au bureau, a expliqué Edward Pham, président de RealIT Management Inc. Notre solution hébergée SMAX de Micro Focus permet à nos clients d'entreprise d'acheminer du travail à leurs employés, plutôt que d'avoir à les faire venir au bureau. La solution comprend tous les processus standard de l'Information Technology Infrastructure Library, ainsi qu'un portail de service hautement interactif favorisant l'intégration facile de nouveaux clients en quelques jours seulement. »

SMAX de Micro Focus contribue à accélérer la création de la valeur dans les délais prévus et à réduire le coût total de possession grâce aux capacités suivantes :

Apprentissage automatique intégré et configuré dans le cœur du produit sans frais supplémentaires

Classification automatique des billets et analyse automatisée des tendances des incidents, ce qui favorise l'accélération de la résolution des problèmes et la diminution des interruptions de service

Présence d'un agent virtuel intelligent qui comprend le langage naturel, ce qui aide à baisser les coûts du bureau de service et à fournir aux utilisateurs finaux des solutions instantanées

Analyse intelligente des changements pour une amélioration de leur taux de réussite et une élimination des interruptions imprévues de service

Configurations entièrement sans code qui réduisent considérablement le temps nécessaire aux mises en œuvre et aux mises à niveau; les clients utilisant un logiciel-service travailleront toujours avec la version la plus récente

Modèle d'abonnement simple qui permet un versement de paiements transparent, souple et évolutif

« Les organisations canadiennes exécutant une transformation numérique stratégique ont besoin de solutions qui optimisent l'engagement des utilisateurs, qui offrent des services de TI et d'entreprise sur demande, et qui sont strictement conformes aux lois du gouvernement sur la protection des renseignements personnels, a déclaré Scott Walston, président des ventes en Amérique du Nord de Micro Focus. SMAX est la seule solution multinuage de gestion des services d'entreprise qui a une configuration entièrement sans code et qui circule aujourd'hui sur le marché. Ce genre de solution permet aux clients de conserver leurs données au Canada, de tirer parti d'analyses avancées et de considérablement diminuer les délais de mise en œuvre ainsi que le coût total de possession. »

RealIT propose des solutions logicielles de pointe à des clients dans l'ensemble du Canada, ce qui les aide à générer les résultats nécessaires à l'avancement de leur entreprise. Grâce à l'approche globale de SMAX de Micro Focus en matière de gestion des services d'entreprise, RealIT est devenu le partenaire de confiance des organisations canadiennes qui s'adaptent à la nouvelle réalité du télétravail.

Pour en savoir plus

Pour obtenir de plus amples renseignements sur SMAX de Micro Focus, cliquez ici.

À propos de RealIT Management

RealIT Management offre un guichet unique pour les solutions de gestion de l'infrastructure de TI et de gestion des services de TI auxquelles les organisations peuvent se fier. Qu'il s'agisse de solutions logicielles, de services-conseils, de logiciels-services, de formations, de soutien ou de développement de logiciels, RealIT est un partenaire de confiance sur le plan technologique pour les entreprises dans l'ensemble du Canada.

Renseignements: Danilo Murta, [email protected]

www.realit.ca