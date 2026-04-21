Réactions de l'AELDPQ à l'annonce de la reconduction de la ministre Bélanger à titre de responsable de la santé et des aînés

MONTRÉAL, le 21 avril 2026 /CNW/ - L'Association des établissements de longue durée privés du Québec (AELDPQ) salue la possibilité de poursuivre ce qui a été entrepris par le passé avec la ministre Bélanger, soit une harmonisation et une plus grande équité dans les services offerts aux aînés dans les CHSLD.

Dans un contexte où les besoins en hébergement et en soins de longue durée demeurent importants, l'AELDPQ réaffirme l'importance de préserver un dialogue ouvert et constructif avec le gouvernement. Le maintien en poste de la ministre permet de consolider les acquis et de poursuivre le travail amorcé pour améliorer l'accès et la qualité de vie des résidents des milieux d'hébergement.

« Le bien-être, la dignité et la sécurité des personnes hébergées sont au cœur des priorités de la population. La collaboration entre les acteurs du milieu de la santé et les instances politiques est essentielle pour faire avancer des solutions durables et assurer l'équité des services dans tous les CHSLD du Québec », souligne Jean-François Blanchard, président de l'AELDPQ.

Augmenter les places d'hébergement pour aînés : un défi à relever ensemble

En ce qui concerne l'ajout de places pour les aînés, les membres de l'AELDPQ réitèrent leur réelle volonté de collaborer activement avec le ministère, Santé Québec, les établissements et les partenaires du réseau afin de rapidement lancer la construction de plus de 4000 nouvelles places d'hébergement dans les différentes régions du Québec.

Dans les différentes régions du Québec, plus 4000 nouveaux lits pourraient voir le jour grâce à ce partenariat avec l'AELDPQ, et ce, d'ici les 36 prochains mois. Cette collaboration pourrait notamment porter sur l'optimisation des capacités existantes, l'accélération de projets en cours et l'exploration de nouveaux modèles favorisant des milieux de vie sécuritaires et humains pour les personnes aînées.

L'AELDPQ demeure convaincue qu'une approche concertée, axée sur l'expertise du terrain et le bien-être des résidents, constitue la voie la plus porteuse pour répondre aux défis actuels et futurs du réseau.

SOURCE Association des Établissements de Longue Durée Privés du Québec (AELDPQ)

Renseignements : Suzie Pellerin, Cell. (514) 235-3766, [email protected]