Réaction rapide d'Oricom Internet à la décision du CRTC

Grâce à la baisse des tarifs de gros imposée par le CRTC, Oricom Internet choisit de bonifier les forfaits Internet de la majorité de ses clients résidentiels et annonce une réduction significative des prix.

QUÉBEC, le 18 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Oricom Internet, fournisseur d'accès Internet (FAI) indépendant a récemment annoncé à sa clientèle une révision de ses forfaits de connexion Internet résidentielle incluant une réduction de prix pour plusieurs d'entre eux à compter du 1er octobre 2019. Ces changements avantageux pour ses clients sont directement liés à la récente décision du CRTC de baisser les tarifs de gros des services d'accès à Internet. La réduction des prix et les données illimitées sont les premiers changements apportés aux forfaits de connexion Internet à la suite de cette importante décision.

Le CRTC (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes) a pour but de s'assurer que les consommateurs canadiens bénéficient d'un accès à des services de connexion Internet abordables. Le conseil rendait donc le 15 aout dernier, une décision favorisant les fournisseurs Internet indépendants en leur assurant de meilleures conditions afin d'offrir une concurrence féroce face aux géants des télécommunications.

« Je suis heureux que les consommateurs canadiens puissent compter sur un organisme comme le CRTC pour leur permettre de bénéficier de prix justes et concurrentiels pour leurs services d'accès à Internet » mentionne Bernard Lépine, président et directeur général d'Oricom Internet. « Sans cette réglementation, l'accès à Internet risque de devenir un service de luxe, moins accessible pour plusieurs familles canadiennes » explique monsieur Lépine.

Oricom Internet tient à remercier le CRTC d'avoir effectué ce travail colossal pour s'assurer des justes prix, ce qui permet de favoriser la concurrence pour les services Internet au Canada.

À propos d'ORICOM INTERNET

Oricom Internet, une compagnie entièrement québécoise, offre des services d'accès Internet, de téléphonie et de télé adaptés aux besoins de sa clientèle résidentielle en plus d'une multitude de services dont 2 centres de données dédiés à sa clientèle commerciale. L'entreprise qui n'a jamais cessé de croître depuis sa fondation en 1995 est reconnue pour son service personnalisé, la fiabilité de ses produits ainsi que ses prix plus que compétitifs. Vous désirez en connaître davantage sur Oricom Internet? Visitez le site : www.oricom.ca

Renseignements: Chantal Lafond, 418-683-4557 x1101, Courriel: relationspresse@oricom.ca

