Réaction QS - Coupes en francisation à Sherbrooke : Ruba Ghazal somme Christine Fréchette d'intervenir personnellement pour éviter un autre psychodrame

QUÉBEC, le 23 avril 2026 /CNW/ - La porte-parole et cheffe parlementaire de Québec solidaire, Ruba Ghazal, dénonce la réduction appréhendée de 50 % du budget de francisation au Centre Saint-Michel de Sherbrooke. Mme Ghazal avait elle-même rencontré des étudiants et du personnel en francisation à Sherbrooke l'an dernier.

« Sans la francisation, je n'aurais pas pu être la femme que je suis, être en politique et vouloir à mon tour redonner au Québec tout ce que j'ai reçu. Les profs comme Vincent Vachon ont à cœur la francisation, ils y croient profondément. La méthode de calcul du MIFI soulève de sérieuses questions : au mieux, elle ne reflète pas ce que vivent les gens sur le terrain; au pire, elle sert à justifier des coupes déjà décidées. En jouant avec les chiffres, le gouvernement joue avec la vie des gens.

Ce n'est pas juste une question d'apprendre le français, c'est aussi une question d'accès à la culture québécoise et d'intégration à la manière de vivre au Québec. Le Centre Saint-Michel, c'est un milieu spécialisé avec des orthopédagogues, des travailleurs sociaux, des psychologues. On ne remplace pas ça par des cours en ligne donnés par des formateurs moins qualifiés, payés moins cher. Le Québec et ses nouveaux arrivants méritent mieux qu'une francisation à rabais comme le gouvernement est en train d'instaurer. »

Elle demande à Christine Fréchette d'agir immédiatement pour protéger les classes de francisation et les enseignants qualifiés qui y travaillent.

« La nouvelle Première ministre a la chance de faire les choses différemment de son prédécesseur. Ces gens ont besoin de réponses, pas d'un autre cycle d'incertitude. Qu'elle la saisisse. », a-t-elle ajouté.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Source : Victor Wong Seen-Bage, Attaché de presse des porte-parole, Aile parlementaire de Québec solidaire, (581) 991-3465 ou [email protected]