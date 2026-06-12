Bilan parlementaire - Québec solidaire a été l'opposition la plus efficace des 4 dernières années

QUÉBEC, le 12 juin 2026 /CNW/ - Lors de la dernière journée de la 43e législature, les porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal et Sol Zanetti, ont souligné les nombreux gains décrochés par leur formation politique lors de la dernière session, et plus largement dans la législature qui s'achève.

« Avec seulement 11 députés, nous avons obtenu des gains concrets qui aident fondamentalement les Québécoises et les Québécois. Rien que cette session, Québec solidaire a réussi à faire adopter deux projets de loi qui vont sauver des vies: la Loi Gabie Renaud pour prévenir les féminicides, et la loi pour interdire la vente de boissons énergisantes aux moins de 16 ans. Mais on a beau faire des gains, les problèmes persistent. Les crises du logement, du coût de la vie et des services publics continuent de s'aggraver. Il y a des limites à ce qu'on peut régler dans l'opposition, il faut prendre le pouvoir », a déclaré Mme Ghazal.

Cap sur les élections

Alors que les Québécoises et les Québécois seront appelés aux urnes dans quelques mois, Québec solidaire souhaite être le véhicule qui apportera des solutions crédibles aux problèmes des gens, notamment en imposant un débat de société important sur la justice fiscale avec une proposition d'impôt sur les grandes fortunes de 25M$ et plus pour financer les services publics.

« La société québécoise est prête pour une nouvelle approche. Les inégalités se creusent et la classe moyenne a assez payé. Faire payer les ultra-riches qui ont une fortune de plus de 25 millions, c'est pas juste une question de justice, ou de gros bon sens. C'est aussi une manière d'arrêter de se demander si on a les moyens et de prendre les moyens. Prendre les moyens d'avoir une école publique qui nourrit les esprits et remplit les ventres de tous les enfants du Québec. Prendre les moyens de soigner les aînés, la génération qui a bâti le Québec, chez eux s'ils le souhaitent. Prendre les moyens de s'affranchir du pétrole une fois pour toutes. Prendre les moyens de devenir indépendants, réellement maîtres chez nous et libres de faire nos propres choix. C'est une question d'ambition. La campagne approche. Les Québécoises et les Québécois n'ont pas besoin de résignation, ils ont besoin d'espoir. On va leur en donner », a conclu M. Zanetti.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Victor Wong Seen-Bage, Attaché de presse des porte-parole, Aile parlementaire de Québec solidaire, (581) 991-3465 ou [email protected]