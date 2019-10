Réaction du gouvernement du Québec concernant les résultats de l'élection fédérale

QUÉBEC, le 22 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, François Legault, et la ministre de la Justice, ministre responsable des Institutions démocratiques, de la Réforme électorale et de l'Accès à l'information et ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Sonia LeBel, ont réagi, aujourd'hui, aux résultats de l'élection fédérale.

Ils ont tenu à féliciter Justin Trudeau pour sa réélection comme député de la circonscription de Papineau et pour sa désignation à titre de premier ministre du Canada. Ils ont aussi salué l'ensemble des chefs et des candidats qui se sont présentés devant les électeurs, particulièrement les femmes et les hommes au Québec.

M. Legault a réitéré que son gouvernement souhaite avoir des relations constructives avec le gouvernement fédéral et que ces dernières soient respectueuses des compétences et des responsabilités du Québec. Il a réaffirmé que les partis fédéraux doivent respecter la Loi québécoise sur la laïcité de l'État, adoptée démocratiquement à l'Assemblée nationale du Québec.

Pour sa part, Mme LeBel a rappelé que le gouvernement du Québec procèdera prochainement à l'ouverture d'un bureau du Québec à Ottawa pour assurer une présence forte du Québec dans la capitale fédérale et qu'elle espère que le nouveau gouvernement élu démontrera de l'ouverture quant aux ententes asymétriques demandées par le Québec.

« Je souhaite que nos gouvernements respectifs puissent s'engager dans une relation de collaboration pleinement profitable et des plus respectueuses, à l'avantage aussi bien de la population du Québec que de tous les Canadiens et Canadiennes. Il est impératif que la poursuite des engagements électoraux de M. Trudeau se fasse dans le plein respect des compétences et des responsabilités du Québec. J'ai confiance en notre capacité de trouver des terrains d'entente fidèles à l'esprit d'un fédéralisme pragmatique. Dans les derniers mois, nous avons conclu plusieurs ententes sur de nombreux enjeux importants. Je suis persuadé que nous pourrons avancer sur d'autres questions dans les prochaines semaines. J'ai hâte d'en discuter plus longuement avec lui lorsqu'il viendra me rencontrer ici, dans notre capitale nationale. »

François Legault, premier ministre du Québec

« J'ai hâte de reprendre les discussions avec mes homologues fédéraux en ce qui concerne les priorités du gouvernement du Québec. Nous continuerons à défendre les intérêts du Québec et à exercer notre rôle de leader dans la fédération canadienne. Nous espérons que ce nouveau gouvernement montrera de l'ouverture à la conclusion d'ententes bénéfiques pour les Québécoises et Québécois. L'ouverture prochaine du Bureau du Québec à Ottawa nous permettra d'assurer une présence plus forte du Québec dans la capitale fédérale. »

Sonia LeBel, ministre de la Justice, ministre responsable des Institutions démocratiques, de la Réforme électorale et de l'Accès à l'information et ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

