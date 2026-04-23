Réaction de Québec solidaire sur le Dossier Santé Numérique : la ministre Sonia Bélanger doit suspendre le déploiement

Voici la réaction d'Haroun Bouazzi, responsable solidaire en matière de cybersécurité et du numérique, et de Guillaume Cliche-Rivard, responsable solidaire en santé, aux récentes informations révélées dans le cadre du Dossier Santé Numérique (DSN) concernant les impacts sur les soins aux patients lors du déploiement des projets pilotes en Mauricie-Centre-du-Québec et dans le Nord-de-l'Île-de-Montréal :

QUÉBEC, le 23 avril 2026 /CNW/ - « Santé Québec et le gouvernement de la CAQ trompent les Québécois. Nos données les plus sensibles et personnelles sont à risque. Le déploiement du DSN doit être suspendu immédiatement, et la PDG de Santé Québec doit venir s'expliquer en commission à l'Assemblée nationale. Nous sommes prêts à convenir d'un moment dès lundi, sans attendre la fin de la prorogation en cours. », a affirmé Haroun Bouazzi.

« Hier, nous avons appris que le déploiement du DSN ralentira jusqu'à 50 % des soins et entraînera l'annulation de plus de 800 chirurgies en Mauricie-Centre-du-Québec et dans le Nord-de-l'Île-de-Montréal. Ces impacts sur les patients sont inacceptables, la CAQ et Santé Québec s'en vont droit dans le mur. La ministre de la Santé s'est réservé le droit de suspendre le déploiement des projets pilotes du DSN, il est maintenant temps qu'elle fasse usage de ce pouvoir. Personne ne lui reprochera d'être prudente et de protéger la sécurité des patients. », a déclaré Guillaume Cliche-Rivard.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Nicolas Beaulieu, Attaché de presse du caucus de Québec solidaire, (819) 446-4308 ou [email protected]