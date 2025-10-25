Réaction de Québec solidaire - La CAQ force l'adoption de son nouveau projet de loi sur la rémunération des médecins par bâillon

QUÉBEC, le 25 oct. 2025 /CNW/ - Voici la réaction de Québec solidaire à l'adoption sous bâillon du nouveau projet de loi de la CAQ, sur la rémunération des médecins :

« Tout ce travail bâclé est un aveu d'échec des 7 dernières années de la CAQ. Ce n'est pas parce qu'on écrit des objectifs en annexe d'un projet de loi que ça va soudainement se réaliser. Ce projet de loi n'aide personne, pas le système de santé et surtout pas les patients. », selon Ruba Ghazal, porte-parole de Québec solidaire.

Le responsable solidaire en Santé, Vincent Marissal, dénonce que : « Ce projet de loi torchon de la CAQ, ne fera absolument rien pour les patients. Pas plus de ressources, pas de réorganisation du travail, pas plus d'accessibilité. Comment, alors peut-on penser que ce projet de loi va changer quoi que ce soit à l'accès aux soins? »

« Ce projet de loi là c'est un double déni de démocratie. En plus de nous bâillonner pour passer de force un projet de loi de 113 pages et 214 articles en une journée, ce gouvernement autoritaire se donne le droit de déterminer unilatéralement, par règlements, comment sera appliqué ce projet de loi. Cela veut dire que les éléments les plus cruciaux seront décidés derrière des portes closes, sans débat démocratique et selon l'humeur du conseil des ministres. » ajoute le porte-parole et leader parlementaire de Québec solidaire, Guillaume Cliche-Rivard.

