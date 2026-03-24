Réaction de Québec solidaire - Fonderie Horne : la CAQ capitule

QUÉBEC, le 24 mars 2026 /CNW/ - Voici la réaction d'Alejandra Zaga-Mendez, responsable solidaire de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, à la lettre de la santé publique régionale qui s'inquiète du report des exigences environnementales pour la Fonderie Horne :

« Le gouvernement est en train de changer la loi pour y inscrire une clause pour accommoder une multinationale, c'est du jamais-vu au Québec. Ce n'est pas comme cela qu'on protégera la santé de la population de Rouyn-Noranda. Le gouvernement va clairement plus loin que ce que la santé publique juge sécuritaire, il ne repousse pas seulement les cibles sur l'arsenic, mais aussi d'autres contaminants jugés nocifs. Quand la santé publique nous dit que les délais et les niveaux de pollution autorisés présentent des risques inacceptables de trouble neurodéveloppementaux et de cancer, notamment pour les enfants et les personnes vulnérables, la CAQ doit se rendre à l'évidence qu'elle s'apprête à favoriser les intérêts d'une multinationale étrangère avant la sécurité et la santé de la population. Une multinationale qui a fait par ailleurs des dizaines de milliards de profits l'an dernier, et qui a donc largement les moyens de corriger la situation. Il s'agit là d'une capitulation complète de la CAQ. »

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Nicolas Beaulieu, Attaché de presse du caucus de Québec solidaire, 819 446-4308 ou [email protected]