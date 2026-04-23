Réaction de Québec solidaire aux investissements annoncés pour l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont : une annonce nécessaire qui arrive tard

MONTRÉAL, le 23 avril 2026 /CNW/ - Même si Québec solidaire accueille favorablement l'annonce de 700 millions de dollars pour faire avancer le projet de modernisation et d'agrandissement de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, le parti que la population de l'Est de Montréal attend depuis beaucoup trop longtemps un hôpital à la hauteur de ses besoins.

« Cette annonce était nécessaire, mais il faut le dire franchement : les patients, le personnel et toute la population de l'Est de Montréal ont déjà beaucoup trop attendu. Cela fait des années que Québec solidaire, les patients, le personnel et tous les acteurs du terrain tirent la sonnette d'alarme sur l'état de vétusté de cet hôpital. Alors que le gouvernement de la CAQ savait qu'il devait aller de l'avant, il a choisi d'étirer le dossier pendant des mois avant de bouger, et ce, pour des raisons électorales. Aujourd'hui, il faut cesser les calculs politiques et enfin livrer le projet complet, avec un échéancier clair, public et respecté. Le projet doit passer en phase réalisation, il faut absolument que cette fois-ci soit la bonne. », affirme Guillaume Cliche-Rivard, responsable pour Québec solidaire en santé.

Québec solidaire réitère que l'Est de Montréal mérite des infrastructures de santé modernes, sécuritaires et dignes, et continuera de talonner la CAQ afin que cette annonce se traduise enfin en résultats concrets pour la population.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

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