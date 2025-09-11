Réaction de la FTQ aux grands projets du gouvernement fédéral

MONTRÉAL, le 11 sept. 2025 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), en cette période d'incertitude économique, est rassurée par les annonces d'investissements du gouvernement fédéral qui doit créer de bons emplois, notamment en infrastructures, dont des investissements dans le développement du terminal portuaire Contrecœur et le développement d'un TGV entre Québec et Toronto. Plus récemment, l'annonce du prolongement du programme d'assurance-emploi avec, entre autres, l'abolition du délai de carence et le prolongement de 20 semaines des prestations pour certaines catégories de travailleurs et travailleuses ne peuvent qu'être positifs.

Présente à Edmonton, la présidente de la FTQ, Magali Picard, souligne l'importance de bien soutenir les travailleurs et travailleuses et les industries impactées par la guerre tarifaire. « Les assouplissements au programme d'assurance-emploi, les mesures de requalification des travailleurs et travailleuses, la souplesse annoncée pour l'aide aux entreprises sont des actions positives. Bien sûr, c'est dans l'exécution de ces programmes et de ces investissements que nous pourrons en évaluer leur efficacité, mais nous devons laisser la chance au coureur comme le dit si bien le dicton. À ce chapitre, il faut saluer l'ouverture du gouvernement fédéral qui est à l'écoute des préoccupations des travailleurs et travailleuses. Aussi, la FTQ sera toujours au rendez-vous pour bonifier les mesures annoncées ».

« Une économie en santé est une économie où tous et toutes peuvent travailler dans de bonnes conditions dans des emplois de qualité. Contrairement au gouvernement du Québec de François Legault, qui a choisi l'affrontement et la confrontation, le gouvernement fédéral, lui, a choisi le dialogue et l'ouverture dans ses relations avec la société civile et il faut s'en féliciter », ajoute la présidente de la FTQ.

« Par ailleurs, la FTQ attend avec impatience le budget d'octobre prochain du gouvernement fédéral. Ottawa doit bien réfléchir à l'impact sur les services à la population d'un plan d'austérité et de coupe budgétaire », de conclure la présidente.

