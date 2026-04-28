Réaction de la FTQ à la mise à jour économique fédérale

MONTRÉAL, le 28 avril 2026 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) retient de la mise à jour économique du ministre des Finances et du Revenu national, François-Philippe Champagne, l'engagement du gouvernement fédéral à donner un nouveau souffle à l'économie canadienne, mais il reste beaucoup à faire pour rassurer les travailleurs et travailleuses qui perdent leur emploi

La FTQ accueille positivement les investissements dans les programmes de formation dans les métiers spécialisés. Comme il s'agit d'un enjeu de compétence provinciale, le FTQ demande à Ottawa d'amorcer rapidement les discussions avec le Québec afin de rendre ces montants disponibles rapidement.

« Nos différends avec l'administration américaine doivent nous donner le courage de nous démarquer en tant que société, non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan social. Ainsi, Ottawa doit profiter de cette opportunité pour réformer l'assurance emploi et mettre en place un régime public et universel d'assurance médicaments, accompagné d'un droit de retrait avec pleine compensation pour le Québec, conditionnellement à ce qu'il mette sur pied un régime équivalent ou supérieur. Investir dans les logements sociaux et communautaires et soutenir le transport collectif », déclare le secrétaire général de la FTQ, Olivier Carrière.

« Enfin, tôt ou tard, et vaut mieux plus tôt que tard, la crise énergétique, l'économie du futur, nous oblige à nous engager dans une transition énergétique en nous appuyant sur de nouveaux modes de production qui assureront la compétitivité et la prospérité du pays tout en créant des emplois durables et décents. Quant au Fonds souverain, nous allons prendre le temps de le regarder attentivement avant de commenter en détail », conclut le secrétaire général.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

SOURCE (FTQ) Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec

Renseignements : Jean Laverdière, 514 893-7809, [email protected]