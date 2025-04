Réaction de l'APTS aux résultats des élections fédérales canadiennes

LONGUEUIL, QC, le 29 avril 2025 /CNW/ - L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) prend acte de l'élection de Mark Carney à titre de premier ministre du Canada, à la tête d'un gouvernement libéral minoritaire.

« Nous travaillerons avec le gouvernement nouvellement élu pour défendre les intérêts des 65 000 membres que nous représentons -- des femmes en très grande majorité -- qui ont à cœur de prendre soin des gens et de soutenir celles et ceux qui traversent des moments difficiles.

Nous continuerons de militer auprès de ce gouvernement sur quatre enjeux fondamentaux pour l'avenir de notre société :

la protection de nos acquis et la défense des droits des femmes et des personnes issues de la diversité ;

la mise en place d'une assurance médicaments publique et universelle ;

la lutte contre les changements climatiques ;

l'augmentation des transferts fédéraux en santé.

L'APTS profite de cette occasion pour féliciter les citoyen•ne•s qui ont fait entendre leur voix et contribué à la santé de nos institutions démocratiques en exerçant leur droit de vote. »

- Robert Comeau, président de l'APTS

À propos de l'APTS

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et représente plus de 65 000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population.

