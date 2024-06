Réaction de l'APTS à la présentation du projet de loi n° 67

LONGUEUIL, QC, le 4 juin 2024 /CNW/ - L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) réagit au dépôt du projet de loi n° 67, sur l'élargissement des pratiques professionnelles, par la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel.

« Le gouvernement propose de faire un grand pas en avant pour reconnaître l'expertise de membres de l'APTS, notamment en accordant à plusieurs professionnel•le•s le droit d'établir un diagnostic, entre autres en ce qui concerne les services en santé mentale et les troubles du langage. Ceci dit, l'octroi de responsabilités supplémentaires devra être officiellement reconnu sur le plan de l'évaluation des emplois. Et pour que cette réforme soit un succès et favorise l'accessibilité et la qualité des services publics à l'ensemble de la population, elle devra être accompagnée d'une amélioration des conditions de pratique et des conditions de travail, ainsi que d'une planification adéquate de la main-d'œuvre », explique Robert Comeau, président de l'APTS.

À titre de plus importante représentante de la catégorie du personnel professionnel et technique dans le réseau de la santé et des services sociaux, l'APTS analysera les dispositions du projet de loi et demandera à présenter ses recommandations lors de son étude en commission parlementaire.

À propos de l'APTS

L' Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et représente plus de 65 000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population.

