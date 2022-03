Réaction au budget du Québec 2022-2023 : Les Banques alimentaires du Québec déçues par l'absence d'un financement spécifique pour lutter contre l'insécurité alimentaire

LONGUEUIL, QC, le 22 mars 2022 /CNW Telbec/ - Les Banques alimentaires du Québec (BAQ) sont déçues qu'aucune mesure spécifique pour lutter contre l'insécurité alimentaire ne soit prévue dans le budget déposé par le gouvernement du Québec, alors que l'inflation constitue une menace plus grande pour les plus vulnérables de notre société.

Il est clair que le réseau des banques alimentaires aura besoin de financement additionnel afin de faire face à d'importants défis, tels que l'augmentation du coût de la vie, les besoins en infrastructure du réseau et la pénurie de main-d'œuvre.

« Outre l'allocation de 500 $ qui pourra aider à court terme les ménages à tempérer les effets de l'inflation, le budget ne mentionne aucune mesure spécifique pour s'attaquer à la précarité alimentaire. Nous allons poursuivre notre collaboration avec le gouvernement afin que des mesures soient mises en place pour faire face à une demande en aide alimentaire accrue de 50 % à 60 %. »

- Martin Munger, directeur général, Banques alimentaires du Québec

Un réseau grandement fragilisé en raison de l'inflation et de la pénurie de main-d'œuvre

L'inflation a un double impact sur Les Banques alimentaires du Québec puisqu'elle a pour effet de non seulement accroître la demande en aide alimentaire, mais également d'augmenter le coût des denrées que BAQ et ses membres doivent se procurer pour nourrir les personnes dans le besoin. Malgré les mesures prévues par le gouvernement pour lutter contre l'inflation, de nombreux Québécois continueront d'avoir faim cette année, faute d'un revenu adéquat.

« Plus de 300 000 personnes ont un revenu équivalent au salaire minimum1 et on estime que près de la moitié des contribuables ont un revenu en dessous de 30 000 $ par année2. L'alimentation représente bien souvent une des premières dépenses qui sera compressée, avant le loyer, la facture d'électricité ou encore l'essence. Ces personnes sont les plus vulnérables face à l'augmentation du coût de la vie, qui semble s'installer pour de bon. Elles sont les premières victimes de l'inflation », mentionne M. Munger.

La pénurie de main-d'œuvre n'épargne pas non plus le réseau des Banques alimentaires du Québec. Il est difficile pour les membres de BAQ d'offrir des conditions de travail concurrentielles par rapport au marché pour attirer ou retenir leur main-d'œuvre.

À propos des Banques alimentaires du Québec

Depuis plus de 30 ans, le réseau des Banques alimentaires du Québec soutient et représente à travers le Québec 19 Moissons (centres de tri, de distribution et d'entreposage), 13 Associés (organismes couvrant la Côte-Nord, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine) et 1 200 organismes communautaires locaux affiliés à ses membres desservant plus de 600 000 personnes qui ont faim, chaque mois. Le modèle du réseau permet de récupérer des denrées dans toute la chaîne alimentaire et de les réorienter. Cette structure unique favorise la récupération des denrées alimentaires et la réduction de l'impact environnemental. Les Banques alimentaires du Québec veillent ainsi au partage équitable des denrées et des dons financiers à travers le Québec, s'assurent de mettre en commun des ressources, de l'expertise et des informations afin que ses membres puissent répondre de façon plus efficace aux Québécois aux personnes fragilisées en situation de vulnérabilité.

www.banquesalimentaires.org

SOURCE Les Banques alimentaires du Québec

Renseignements: Malika Paradis | 418 933-2593 | [email protected]