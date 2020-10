Réaction à l'annonce du ministre Lacombe : Les garderies non subventionnées furieuses : les propriétaires implorent le ministre de prioriser d'abord la conversion des places existantes en garderies privées

MONTRÉAL, le 5 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Après avoir connu une année désastreuse en raison de la pandémie, les propriétaires de garderies privées sont furieux de voir aujourd'hui le ministre Lacombe continuer de favoriser systématiquement les garderies subventionnées au détriment des services non subventionnés.

Historiquement, le gouvernement a misé année après année sur l'offre de services de garderies privées pour compléter l'offre de CPE et de garderies subventionnées, épargnant chaque année plusieurs dizaines de millions de dollars au trésor québécois. Au cours de la dernière année, le ministre Lacombe a amorcé un virage annonçant coup sur coup l'ajout de places additionnelles en CPE et en garderies subventionnées, en plus de revoir à la baisse les contributions parentales en CPE en abolissant la modulation.

« Le ministre peut aujourd'hui choisir de changer les règles établies depuis 20 ans et transformer le réseau, mais il a minimalement la responsabilité d'accompagner les propriétaires de garderies non subventionnées par un programme de conversion des places existantes en places subventionnées - une initiative qui serait gagnante-gagnante pour les parents, les propriétaires et le gouvernement, » a expliqué David Haddaoui, président de l'Association des garderies non subventionnées en installation.

Environ 70 000 enfants fréquentent les 1 350 garderies non subventionnées en installation du Québec. Il y a aujourd'hui 16 795 places disponibles (données du MFA au 31 décembre 2019) dans ces services de qualité aux quatre coins du Québec. Les parents inscrits à la place 0-5 ans sont tannés d'attendre.

Les garderies existantes peuvent offrir une place immédiatement aux parents qui en attendent une si le gouvernement créé les conditions financières requises ; ce qui serait nettement plus efficace et viable que de lancer des appels de propositions pour créer de nouvelles places comme il l'annonce aujourd'hui.

« Rappelons que le ministre Lacombe s'était engagé en mars dernier à amorcer la conversion de 3 500 places non subventionnées en places subventionnées. Même s'il s'agissait d'un début timide, c'était au moins un pas dans la bonne directement. On s'explique mal comment il est possible qu'aucune de ces places ne soit encore convertie plus de six mois plus tard, alors que le milieu est pleinement mobilisé pour ce faire. C'est d'autant plus inquiétant alors que les garderies non subventionnées connaissent une année catastrophique en raison de la pandémie et du manque de soutien en contexte de deuxième vague, » a ajouté M. Haddaoui.

À propos de l'Association des garderies non subventionnées en installation (AGNSI)

Le Québec regroupe quelque 1 350 garderies privées non subventionnées fréquentées par environ 70 000 enfants. L'Association des garderies non subventionnées en installation est née de la volonté de trois propriétaires qui voulaient voir naitre une association nationale, avec des membres de leur conseil d'administration des quatre coins de Québec, pour bien comprendre les enjeux de chacune des régions. Plus de 450 membres actifs ont joint ses rangs. L'AGNSI participe à toutes les tables de travail du ministère de la Famille et tient à défendre l'équité pour les parents qui fréquentent son réseau. Pour plus de détails, consultez le agnsi.com .

SOURCE Association des garderies non subventionnées en installation (AGNSI)

Renseignements: Pour information ou pour une demande d'entrevue : David Haddaoui, 514-699-7234 (cellulaire), [email protected]

Liens connexes

http://agnsi.com/