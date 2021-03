- Vision 5G RDS / TSN 5G View, propulsé par le réseau mobile 5G de Bell, sera lancé ce

MONTRÉAL, le 19 mars 2021 /CNW/ - RDS et TSN, leaders de la diffusion sportive au Canada, ont annoncé le lancement de VISION 5G RDS / TSN 5G VIEW, une fonctionnalité exclusive dans les applications (iOS et Android) qui utilise la technologie mobile 5G de Bell pour offrir aux amateurs une nouvelle façon excitante et interactive de regarder les matchs. Lancée ce soir lors de la couverture régionale du match opposant les Canadiens de Montréal et les Canucks de Vancouver sur RDS et TSN, cette technologie innovatrice activée par la 5G permet aux amateurs de contrôler la façon dont ils regardent le match à partir de leurs appareils intelligents en s'approchant de chaque but, passe, mise en échec et pénalité grâce à des zooms avant et arrière, des pauses, des retours en arrière et des ralentis rendus possibles grâce au réseau mobile ultra-rapide et de haute capacité 5G de Bell.