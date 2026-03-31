TORONTO, le 31 mars 2026 /CNW/ - RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces de mars 2026 pour les porteurs de parts de la série FNB des fonds RBC. En voici la répartition :

NOM DU FONDS SYMBOLE

BOURSIER DISTRIBUTION

EN ESPÈCES

PAR PART CUSIP Fonds de revenu d'actions canadiennes RBC - série FNB RCEI 0,064 $ 74935U108 Fonds de dividendes de marchés émergents RBC - série FNB REMD 0,100 $ 749329108 Portefeuille prudence d'obligations RBC - série FNB RCNS 0,155 $ 74936D105 Portefeuille d'obligations essentielles RBC - série FNB RCOR 0,175 $ 74936B109 Portefeuille d'obligations essentielles plus RBC - série FNB RPLS 0,180 $ 74936F100

Les porteurs de parts inscrits le 8 avril 2026 recevront les distributions payables le 15 avril 2026.

Pour plus de renseignements sur la série FNB des fonds RBC, veuillez consulter le site www.rbcgam.com/solutionsfnb.

Les placements dans des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le document Aperçu du FNB ou le prospectus pertinent avant d'investir. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne se répètent pas nécessairement. La série FNB est une catégorie de titres offerts par un fonds commun de placement qui sont achetés ou vendus au cours en vigueur à la bourse. Les commissions de courtage réduiront les rendements. RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., membre du groupe de sociétés RBC GMA et filiale indirecte en propriété exclusive de Banque Royale du Canada, assume la gestion des fonds RBC.

Aperçu de RBC

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À propos de RBC Gestion mondiale d'actifs

RBC Gestion mondiale d'actifs (RBC GMA) est la division de gestion d'actifs de Banque Royale du Canada (RBC). RBC GMA est un fournisseur mondial de services et de solutions de gestion de placements pour les investisseurs institutionnels, la clientèle fortunée et les particuliers. La société offre des comptes distincts, des fonds en gestion commune, des fonds communs de placement, des fonds de couverture, des fonds négociés en bourse et des stratégies de placement spécialisées. Les fonds RBC, les fonds BlueBay, les fonds PH&N et les FNB RBC sont offerts par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (RBC GMA Inc.) et distribués au Canada par des courtiers autorisés. Le groupe des sociétés de RBC GMA, qui regroupe RBC GMA Inc. (y compris PH&N Institutionnel), gère environ 795 milliards de dollars d'actifs et compte environ 1 600 employés au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

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SOURCE RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.