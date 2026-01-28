TORONTO, le 28 janv. 2026 /CNW/ - RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (« RBC GMA ») a annoncé aujourd'hui la fermeture du Fonds d'actions de marchés émergents à faible volatilité QUBE RBC (le « fonds ») le 30 mars 2026 (la « date d'entrée en vigueur ») ou aux alentours de cette date. Le fonds n'acceptera plus de nouveaux achats dès aujourd'hui.

La décision de fermer le Fonds a été motivée par son potentiel de croissance limité.

Avant la date d'entrée en vigueur et dans la mesure raisonnablement possible, RBC GMA Inc. vendra l'actif du fonds et le convertira en espèces. Après avoir acquitté le passif et les obligations du fonds ou constitué une provision suffisante à cet égard et dès que possible après la date d'entrée en vigueur, RBC GMA Inc. distribuera l'actif net du fonds au prorata aux porteurs de parts inscrits à la date d'entrée en vigueur, compte tenu de la valeur liquidative (VL) par part.

Les porteurs de parts ont jusqu'à la clôture des marchés le 26 mars 2026 pour demander le rachat ou l'échange de leurs parts. Les parts encore en circulation seront rachetées et le produit sera distribué aux porteurs.

Si des parts du fonds sont détenues dans un compte non enregistré, la fermeture du fonds sera considérée comme une disposition et peut entraîner un gain ou une perte en capital imposable, selon la situation personnelle de chaque porteur de parts.

Nous invitons les porteurs de parts à communiquer avec leur conseiller pour discuter de la fermeture du fonds et de leurs options de placement.

Les porteurs de parts recevront un avis écrit concernant la fermeture du fonds.

Veuillez consulter votre conseiller et lire le prospectus ou le document Aperçu du fonds avant d'investir. Les placements en fonds communs peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi et des frais et dépenses de gestion. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. Les fonds RBC, les fonds BlueBay et les fonds PH&N sont offerts par RBC GMA Inc. et distribués par des courtiers autorisés au Canada. RBC GMA Inc. fait partie du groupe de sociétés de RBC GMA et est une filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada.

