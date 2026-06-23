RBC et Canucks Sports & Entertainment (CSE) annoncent un partenariat pluriannuel ; le logo de RBC figurera sur les chandails des matchs à domicile des Canucks de Vancouver

RBC renforce son engagement envers le sport, le divertissement et les collectivités en offrant aux partisans de CSE des expériences bonifiées, y compris des avantages exclusifs pour les clients RBC

Points saillants :

RBC et Canucks Sports & Entertainment ont conclu un partenariat pluriannuel qui s'étend aux Canucks de Vancouver, aux Canucks d'Abbotsford, aux Warriors de Vancouver, ainsi qu'au Rogers Arena et au Rogers Forum.

RBC investira afin d'enrichir l'expérience des partisans, notamment grâce à des avantages exclusifs réservés à ses clients.

À compter de la saison 2026-2027, le logo de RBC figurera sur les chandails des matchs à domicile des Canucks de Vancouver.

VANCOUVER, BC, le 23 juin 2026 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RBC) et Canucks Sports & Entertainment (CSE) ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'un partenariat pluriannuel aux termes duquel RBC devient la banque officielle de CSE. Ce partenariat comprend des droits de commandite et de commercialisation associés à plusieurs propriétés sportives et de divertissement en Colombie-Britannique, notamment les Canucks de Vancouver, les Canucks d'Abbotsford, les Warriors de Vancouver, le Rogers Arena à Vancouver et le Rogers Forum à Abbotsford. Fait marquant de cette entente, le logo de RBC sera apposé sur les chandails des matchs à domicile des Canucks de Vancouver à compter de la saison 2026-2027 de la LNH.

RBC et Canucks Sports & Entertainment (CSE) annoncent un partenariat pluriannuel

Dans le prolongement de son engagement à enrichir l'expérience des partisans, RBC offre aux membres Avion Récompenses la possibilité d'utiliser leurs points Avion pour payer des billets donnant accès à tous les événements de CSE sur Ticketmaster.ca une extension d'un nouveau partenariat transformateur avec Live Nation Canada. De plus, les clients admissibles de RBC auront accès à une entrée réservée lors de tous les événements tenus au Rogers Arena et au Rogers Forum, à des expériences bonifiées pendant les événements, ainsi qu'à d'autres privilèges et avantages exclusifs qui leur permettront de se rapprocher des expériences qui les passionnent. De plus amples renseignements seront communiqués à l'approche de la saison de hockey 2026-2027.

« Qu'il s'agisse de concerts ou de hockey, RBC est fière de continuer à investir dans des expériences de calibre mondial qui suscitent la passion des Canadiens, a déclaré Shannon Cole, chef de la marque, RBC. Grâce à son engagement de longue date envers le sport et le divertissement, RBC comprend ce qui compte réellement pour les partisans : des liens authentiques, un accès privilégié et des expériences personnalisées. Canucks Sports & Entertainment et les Canucks de Vancouver amorcent un nouveau chapitre emballant, et nous sommes fiers d'être à leurs côtés à titre de partenaire capable de rendre chaque moment vécu par les partisans encore plus mémorable, depuis leur arrivée jusqu'aux derniers instants de la soirée, et bien au-delà.

RBC sera le commanditaire présentateur du match d'ouverture à domicile des Canucks de Vancouver pour la saison 2026-2027, ainsi que de certaines Soirées communautaires tenues tout au long de la saison, offrant aux partisans des occasions privilégiées de célébrer des causes culturelles et communautaires importantes. Dans le cadre de ce partenariat, RBC appuiera également le Fonds des Canucks pour les enfants, qui soutient des initiatives axées sur la santé et le mieux-être, l'éducation, ainsi que des programmes à retombées sociales à l'intention des enfants. Alors qu'il célèbre son 40e anniversaire, le Fonds des Canucks pour les enfants a versé plus de 115 millions de dollars à des organismes de bienfaisance de la Colombie-Britannique.

« Depuis des générations, RBC accompagne les Canadiens et mérite leur confiance. Nous sommes fiers de l'accueillir à titre de nouveau partenaire, a déclaré Michael Doyle, président, Exploitation, Canucks Sports & Entertainment. Nous partageons un profond attachement à cette ville, ainsi qu'un engagement commun envers le soutien aux organismes communautaires locaux et la création d'expériences exceptionnelles pour nos partisans. Nous nous réjouissons de nous appuyer sur ces valeurs communes afin de générer ensemble des retombées positives durables dans les années à venir. »

RBC est fière de servir plus de deux millions de clients en Colombie-Britannique et de compter plus de 9 000 employés dans la province. Depuis l'ouverture de sa première succursale dans le sud de la Colombie-Britannique il y a plus de 128 ans, RBC et RBC Fondation continuent d'investir dans les collectivités partout dans la province grâce à des dons et à des commandites accordés à des centaines d'organismes de bienfaisance et de partenaires communautaires locaux.

« Canucks Sports & Entertainment joue un rôle essentiel dans la vitalité culturelle et la prospérité de la Colombie-Britannique grâce à sa remarquable capacité à rassembler les collectivités, a déclaré Martin Thibodeau, président régional, Colombie-Britannique, RBC. RBC est profondément enracinée dans cette magnifique province, et nous sommes fiers d'investir auprès d'un partenaire qui génère d'importantes retombées économiques pour les clients, les entreprises et les collectivités que nous avons le privilège de servir dans la région Grand Vancouver. »

À propos de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 101 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 19 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, allez à rbc.com.‎

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus, allez à rbc.com/gensetplanete.

Personnes-ressources, médias :

Fiona Anderson, Communications de la marque RBC [email protected]

Victoria Ullrich, directrice générale, Communications, CSE [email protected]

SOURCE RBC Groupe Financier