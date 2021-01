RBC Banque Royale désignée par le public canadien comme la banque de détail la plus respectée au Canada

TORONTO, le 11 janv. 2021 /CNW/ - RBC Banque Royale (RBC) a été désignée par le public canadien au titre de banque de détail la plus respectée au Canada.

Le prix décerné en matière de services bancaires de détail (particuliers, familles, succursales et activités communautaires) est fondé sur les résultats d'un sondage d'opinion publique national mené auprès de 4 035 Canadiens, entre le 26 novembre et le 3 décembre 2020, par Maru/Blue (Public Opinion Research).

« Il s'agit d'une réalisation remarquable, surtout en ces temps difficiles. La RBC a reçu ce prix en raison de la capacité d'adaptation et de poursuite des affaires, des offres et du service à la clientèle de ses employés dans le cadre de leurs tâches, a déclaré Jeff Munn, directeur général, Programme de reconnaissance de DART Insight and Communications. Il s'agit d'une tâche particulièrement difficile à accomplir à l'échelle nationale. Félicitations pour un travail bien fait! »

M. Munn a ajouté ceci : « Ces prix sont fondés sur des recherches publiques nationales indépendantes, et non sur des mises en candidature, sur des réponses écrites ou sur un processus de comité. Nous croyons que la mesure du niveau de respect fournit maintenant la donnée la plus précieuse pour les sociétés. »

Les entreprises candidates sont choisies après consultation de renseignements publics sur le secteur. Les résultats classés, les tableaux de données et la méthodologie sont publiés dans le site Web décrivant le prix.

Le « Programme de reconnaissance des sociétés les plus respectées au Canada » de DART Insight and Communications (DART I&C) a été mis sur pied le 9 novembre 2020. DART I&C (www.dartincom.ca) a été fondée par Victoria Ollers, experte en communications stratégiques, et John Wright, enquêteur chevronné.

