Michel Robidoux de Sandoz Canada est élu vice-président du conseil d'administration

TORONTO, le 21 févr. 2024 /CNW/ - L'Association canadienne du médicament générique (ACMG) est heureuse d'annoncer l'élection unanime de M. Ray Shelley, président d'Apotex Canada, au poste de président de l'ACMG.

M. Michel Robidoux, président et directeur général de Sandoz Canada, a été élu à l'unanimité vice-président de l'ACMG.

« L'objectif de notre industrie demeure d'assurer un marché stable et prévisible pour notre secteur, ainsi que l'approvisionnement continu et le lancement de médicaments génériques sur ordonnance qui permettent des économies pour les Canadiens », a déclaré M. Shelley.

Un élément clé de ce travail sera la mise en œuvre réussie de l'initiative nationale renouvelée sur la tarification et l'accès au marché négociée avec l'Alliance pharmaceutique pancanadienne (APP), entrée en vigueur le 1er octobre 2023.

Une analyse internationale des prix réalisée en utilisant la base de données mondiale NAVLIN d'EVERSANA, a révélé que les prix publics des médicaments génériques prescrits et remboursés par les régimes provinciaux d'assurance médicaments au Canada sont inférieurs de 45 % à ceux des pays de comparaison du CEPMB11.

M. Shelley a également déclaré qu'il continuerait à plaider en faveur d'une utilisation accrue des médicaments génériques au Canada, en particulier dans le cadre des régimes d'assurance médicaments financés par les employeurs.

« L'utilisation des médicaments génériques dans les régimes publics d'assurance médicaments est supérieure de 12 % à celle observée dans les régimes d'assurance médicaments parrainés par les employeurs », a déclaré M. Shelley. « Il est estimé qu'une augmentation de seulement un pour cent de l'utilisation des médicaments génériques permettrait aux employeurs et aux patients d'économiser 454 millions de dollars supplémentaires chaque année. »

Avant d'être nommé à son poste actuel en 2023, M. Shelley était premier vice-président, chargé des opérations commerciales au Canada et dans les autres régions du monde, chez Apotex Inc. Vétéran de 27 ans chez Apotex, Ray a occupé des postes de plus en plus importants au sein de l'entreprise dans les domaines de la vente et du marketing. Il est titulaire d'une licence en commerce de l'université de Windsor et d'un MBA de la Schulich School of Business.

À propos de l'Association canadienne du médicament générique

L'Association canadienne du médicament générique représente l'industrie canadienne du médicament générique, qui joue un rôle important dans la limitation des coûts du système de santé au Canada. Les médicaments génériques servent à remplir 76 % de toutes les prescriptions, mais ils comptent pour seulement 22 % des quelques 41,5 milliards de dollars que les Canadiens dépensent annuellement pour leurs médicaments d'ordonnance.

