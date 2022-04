MONTRÉAL, le 8 avril 2022 /CNW Telbec/ - Ray-Mont Logistiques tient à rectifier les faits et à corriger de graves erreurs factuelles communiquées dans les derniers jours concernant les activités présentement en cours sur son site de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (MHM).

Ray-Mont Logistiques tient notamment à préciser que, contrairement à ce qui a été largement véhiculé, le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) n'a jamais exigé l'arrêt des travaux de construction ou des opérations présentement en cours, ni demandé, émis ou obtenu d'ordonnance à cet effet.

Plus particulièrement, les avis transmis par le MELCC ne contiennent aucune analyse ni aucun commentaire ou demande en lien avec les travaux de construction. Tous les travaux prévus ont obtenu l'ensemble des autorisations requises du MELCC et de la Ville. Le communiqué du ministère, publié le 5 avril 2022, liste d'ailleurs les travaux autorisés par les autorisations et permis émis.

Les opérations projetées de l'entreprise ne requérant pas de travaux supplémentaires à ceux déjà autorisés et listés par le MELCC, l'entreprise confirme donc que l'ensemble des travaux effectués sur son terrain a obtenu les autorisations requises et qu'aucuns travaux non conformes ne sont en cours.

Les avis du MELCC transmis le 4 avril 2022 ne concernent que les opérations de la phase 1 et la modélisation du bruit qui pourrait en émaner, que Ray-Mont Logistiques avait soumise proactivement au MELCC afin de solliciter son opinion.

Dans une optique de collaboration, Ray-Mont Logistiques avait proposé au ministère de ne pas entamer d'opérations sur le site le temps d'obtenir ces analyses. Or, le 16 mars 2022, l'entreprise a été contrainte de commencer certains travaux et opérations pour se conformer aux exigences de la Ville de Montréal. Malgré cette situation hors de son contrôle, l'entreprise a réitéré sa volonté de poursuivre la collaboration avec le ministère en l'informant elle-même du début de certains travaux et opérations. Le MELCC en a pris acte et n'a demandé en aucun temps d'arrêter ceux-ci; il a plutôt indiqué poursuivre son analyse.

Entre temps, le 28 mars 2022, dans une déclaration publique, le ministre Benoit Charette a affirmé, en parlant spécifiquement de opérations de Ray-Mont Logistiques, que l'entreposage de conteneurs ne nécessitait aucune autorisation environnementale. Il s'agissait exactement des activités en cours sur le site.

Bien que l'étude d'impact soumise démontre le respect des normes de la réglementation applicable quant au bruit, le MELCC demande un complément d'information et conclut, à la lumière des informations qu'il détient présentement, que l'exploitation d'une plateforme intermodale comprenant des activités de camionnage et d'entreposage de conteneurs 24 heures par jour et 7 jours par semaine serait susceptible d'émettre du bruit, ce qui requerrait une autorisation ministérielle en vertu du 2e alinéa de l'article 22, de la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE).

Suivant la réception des avis du MELCC, l'entreprise a immédiatement entamé les démarches afin d'y répondre avec célérité et a communiqué avec le MELCC pour l'assurer de sa volonté de maintenir la collaboration. Bien que les avis ne comportent aucune demande de cesser les activités actuelles, l'entreprise s'assure néanmoins de limiter celles-ci pour l'instant en tenant compte des commentaires du MELCC et du ministre Charrette.

En somme, il est factuellement inexact d'affirmer que l'entreprise a entrepris des travaux non conformes et que le ministère ordonne l'arrêt de ceux-ci. De plus l'entreprise s'assure que les activités actuelles sont conformes à toutes les lois et tous les règlements applicables.

Ray-Mont Logistiques a toujours eu la volonté de se conformer à la règlementation en vigueur et poursuivra de bonne foi la collaboration déjà entamée depuis plusieurs années avec le MELCC.

