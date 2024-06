MONTRÉAL, le 16 juin 2024 /CNW/ - METRO est heureuse d'annoncer que ses employé∙e∙s syndiqué∙e∙s du centre de distribution Épicerie Montréal, représenté∙e∙s par les Travailleurs et Travailleuses Unis de l'Alimentation et du Commerce (TUAC), section locale 501, ont ratifié une nouvelle convention collective de cinq ans.

« Nous sommes heureux d'avoir renouvelé la convention collective des employé∙e∙s de notre centre de distribution Épicerie Montréal », a précisé Caroline Larocque, vice-présidente, logistique et distribution, Québec. « Nous estimons que cette nouvelle convention collective, qui a été unanimement recommandée par le comité de négociations des employé∙e∙s, est juste, équilibrée et respectueuse des besoins des clients, des employé∙e∙s et des marchands. Cette entente permet à nos employé∙e∙s de continuer à bénéficier de conditions de travail concurrentielles ».

À propos de METRO

Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 20 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario, procurant de l'emploi à plus de 97 000 personnes. Sa raison d'être est de Nourrir la santé et le bien-être de nos communautés. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur, fabricant et de commerce en ligne, elle exploite ou approvisionne un réseau de quelque 980 magasins d'alimentation sous plusieurs enseignes dont Metro, Metro Plus, Super C, Food Basics, Adonis et Première Moisson, et de 640 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca.

