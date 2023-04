Rassemblement devant l'Assemblée nationale du 4 avril : Groupe Boisaco sera présent

SACRÉ-CŒUR, QC, le 3 avril 2023 /CNW/ - Groupe Boisaco, entreprise de coopération citoyenne qui occupe un rôle de premier plan dans son milieu, confirme qu'une importante délégation de travailleurs.euses et de citoyens.ennes seront présents lors du grand rassemblement qui se tiendra devant l'Assemblée nationale le 4 avril prochain.

Rappelons que ce rassemblement organisé par le syndicat Unifor sous le thème « CARIBOU : FAUT QU'ON SE PARLE » a pour but de signifier au gouvernement du Québec que les travailleurs.euses qui pourraient être impactés par le nouveau plan de protection du caribou qui sera annoncé sous peu doivent être entendus et pris en compte. L'affiche rendue publique par Unifor précise que « LA SAUVEGARDE DU CARIBOU PASSE PAR LE DIALOGUE SOCIAL AVEC LES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS ». Fort de sa mission d'être un moteur de développement durable en vue d'assurer la vitalité socio-économique de son milieu, le Groupe Boisaco partage ce point de vue sans aucune réserve.

« Les 1 400 travailleurs, coopérants et citoyens qui sont partie prenante du Groupe Boisaco ressentent exactement les mêmes appréhensions que les travailleurs.euses et citoyens.ennes des autres communautés forestières concernées. Il est nécessaire que nous tous et toutes soyons pris en compte et impliqués dans l'élaboration d'une solution basée sur la concertation. Nous faisons partie de l'écosystème forestier et pour nous, la mise en valeur de la forêt est un mode de vie inaliénable » déclare Steeve St-Gelais, président du Groupe Boisaco.

« Seule une solution s'inscrivant dans la vision des principes et des valeurs du développement durable pourra être applicable. Boisaco mettra toute son énergie au service de l'établissement de solutions éclairées, évolutives et concertées, qui s'inscriront dans cette voie », ajoute André Gilbert, directeur général du Groupe Boisaco. Rappelons que le Groupe Boisaco est la première entreprise forestière au Canada à avoir analysé l'ensemble de ses activités à l'aide d'une grille reconnue par l'ONU, qui a été développée par la Chaire en éco-conseil de l'UQAC.

À propos du Groupe Boisaco

Le Groupe Boisaco appartient à ses travailleurs regroupés au sein des trois coopératives de travail Cofor, Unisaco et Valisaco, ainsi qu'à plus de 800 citoyens du milieu regroupés au sein des deux sociétés de placement Investra et Intrafor. Le Groupe Boisaco a pour mission d'être un moteur de développement durable et d'assurer la vitalité socio-économique de son milieu par la mise en valeur de la ressource ligneuse. Durant la dernière année, environ 600 emplois directs ont découlé des opérations de l'ensemble du groupe, qui regroupe 4 entreprises de première transformation ainsi que 4 entreprises de 2e et 3e transformation.

