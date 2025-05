Une forêt pour demain : Sacré-Cœur dévoile un projet de plantation original et novateur

SACRÉ-CŒUR, QC, le 29 mai 2025 /CNW/ - Dans le cadre de son 40e anniversaire et également du Mois de l'arbre et des forêts, Boisaco est fière de souligner la réalisation d'un projet éducatif et communautaire porteur d'avenir : il s'agit d'une grande plantation d'arbres, qui aura lieu le 30 mai 2025 à partir de 13h00, avec la participation des élèves de l'école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, des donateurs, des citoyens et des partenaires du milieu.

Ce projet a pu voir le jour grâce à l'engagement de nombreux contributeurs, qui ont soutenu l'initiative en faisant un don de 100 $ par arbre. Tandis que l'objectif visé pour le 30 mai était la plantation de 100 arbres, nous sommes heureux d'annoncer que ce premier objectif a été atteint. Ces arbres porteront les noms choisis par les donateurs, soulignant ainsi leur engagement envers leur communauté et le développement durable.

Réalisé en collaboration avec l'école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, le Centre de services scolaires de l'Estuaire, la Municipalité de Sacré-Cœur, l'Association forestière Côte-Nord et le comité des bénévoles de Sacré-Cœur, ce projet a pour objectif d'éduquer les jeunes en ce qui a trait aux bienfaits découlant de l'aménagement durable et responsable de nos forêts ainsi que de l'utilisation du bois pour fabriquer des produits dont tous les citoyens ont besoin. Cela permettra de les sensibiliser ainsi à l'impacts des changements climatiques ainsi qu'au cycle naturel de captation et de séquestration du carbone. Les fonds recueillis serviront à financer des initiatives scolaires s'inscrivant dans cette voie, tout en favorisant le renforcement des liens intergénérationnels.

Les élèves ont été impliqués à toutes les étapes : planification, aménagement et même… choix du nom de la plantation, qui sera dévoilé officiellement lors de l'événement du 30 mai. Ce moment de célébration aura lieu dans le sentier Jean-Arthur-Tremblay, sur un terrain que la Municipalité permet de reboiser, avec un accès par l'entrée située dans la rue Jourdain à Sacré-Cœur.

Une initiative porteuse d'avenir pour les forêts et les communautés forestières

Ce projet vise à faire réaliser à nos jeunes les bienfaits concrets de l'aménagement forestier durable : il contribue notamment à maintenir la santé de nos forêts, à lutter contre les changements climatiques et à faire vivre nos communautés forestières, qui pour leur part fournissent des produits essentiels pour la société québécoise : matériaux de construction, matériaux de manutention, meubles, papiers hygiéniques, papiers d'impression, cartons alimentaires, cartons d'emballage et bien d'autres produits, dont plusieurs contribuent à l'effort de réduction de l'usage de ressources d'origine fossile. La foresterie moderne, responsable et durable, permet de concilier développement socio-économique, protection des écosystèmes et transmission des valeurs environnementales aux jeunes générations.

« Ce projet est bien plus qu'une plantation : c'est le symbole d'un héritage pour les générations futures, une preuve de notre amour envers notre milieu ainsi qu'une démonstration concrète de ce qu'est la foresterie que nous pratiquons. Nous invitons toutes les communautés forestières, du Québec et d'ailleurs, à emboîter le pas. La foresterie durable fait vivre des régions entières, maintient nos forêts en santé et fournit d'innombrables produits essentiels à tous les citoyens.ennes québécois.ses. C'est en travaillant tous ensemble qu'on peut assurer un avenir prometteur pour nos communautés forestières»

-- Steeve St-Gelais, président de Boisaco

« Le projet annoncé aujourd'hui par Boisaco est un excellent exemple de l'effet-communauté que le centre de services scolaire souhaite voir se déployer dans les milieux. Bien qu'ils soient importants et souvent essentiels pour répondre aux besoins des élèves et leur famille, les partenariats doivent se faire dans le respect des missions de chacun et dans une complémentarité avec la communauté. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur un partenaire corporatif tel que Boisaco pour supporter notre mission éducative », indique la directrice générale du Centre de services scolaire de l'Estuaire, Mme Nadine Desrosiers.

« L'Association forestière est heureuse de participer à ce projet. En lien avec notre mission d'éducation forestière, nous pourrons chaque année donner des activités aux classes sur des sujets en lien avec la plantation, par exemple l'aménagement forestier durable, le bois matériau écologique et le cycle du carbone. » - Marie-Eve Gélinas, directrice Association forestière Côte-Nord.

Ensemble, faisons grandir bien plus que des arbres : semons des racines d'avenir pour nos jeunes, nos communautés et nos forêts.

À propos du Groupe Boisaco

Le Groupe Boisaco appartient à ses travailleurs regroupés au sein des trois coopératives de travail Cofor, Unisaco et Valisaco, ainsi qu'à plus de 800 citoyens du milieu regroupés au sein des deux sociétés de placement Investra et Intrafor. Le Groupe Boisaco a pour mission d'être un moteur de développement durable en vue d'assurer la vitalité de son milieu par la mise en valeur de la ressource ligneuse. Durant la dernière année, environ 600 emplois directs ont découlé des opérations de l'ensemble du groupe. Boisaco effectue les opérations forestières et la transformation des essences résineuses, Bersaco, Valibois et Forrestco effectuent la transformation des essences feuillues, les sociétés Sacopan, Ripco, et Granulco, œuvrent dans la 2e et 3e transformation des produits conjoints alors que l'entreprise apparentée Les Bois du Fjord œuvre dans la mise en marché, la remanufacturation et la livraison des produits finis.

