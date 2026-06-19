Rassemblement au Bureau d'évaluation médicale : l'urgence de déjudiciariser le régime de lésions professionnelles

MONTRÉAL, le 19 juin 2026 /CNW/ - Des victimes d'accidents et de maladies du travail, membres de plusieurs associations qui défendent leurs droits, se rassemblent devant le Bureau d'évaluation médicale (BÉM) pour manifester contre la judiciarisation des dossiers de la CNÉSST et contre le système de contestations médicales. Les journalistes sont convoqués à ce rassemblement ce vendredi 19 juin 2026, à compter de midi, devant le 35 Port-Royal Est à Montréal.

L'Union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades (uttam) profitera de cette mobilisation pour lancer la nouvelle édition de son document sur le BÉM qui analyse le rôle que joue cette instance d'arbitrage médical dans la judiciarisation des dossiers. Le document sera disponible sur place pour les représentants des médias.

« Le régime encourage les employeurs à multiplier les contestations médicales et à exiger des examens au BÉM chaque fois qu'ils veulent remettre en question l'avis d'un médecin traitant. Il est temps d'abolir le BÉM et de mettre fin aux litiges médicaux! » affirme Félix Lapan de l'Union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades (UTTAM).

« Les travailleuses et travailleurs sont les premières victimes de la judiciarisation excessive du régime, mais elle devient aussi intenable pour les organismes communautaires qui soutiennent et accompagnent les victimes. », dénonce Mario Dufresne, du Comité d'aide aux travailleurs travailleuses accidentés de la région des Appalaches (CATTARA).

« La judiciarisation des dossiers de CNÉSST et les contestations médicales des employeurs sont devenus des problèmes majeurs auxquels il est urgent de s'attaquer! » souligne Xavier Héroux, responsable du Comité d'action en santé et sécurité du travail du Conseil central du Montréal Métropolitain de la CSN (CCMM-CSN).

Près de cinq ans après l'entrée en vigueur de la dernière réforme majeure, qui promettait pourtant de déjudiciariser le régime de lésions professionnelles, le constat est accablant : le nombre de contestations patronales continue de grimper chaque année. Par ce rassemblement, les victimes du travail envoient le message qu'il est temps de déjudiciariser!

Pour plus d'information : https://uttam.quebec/pochette-presse-bem-2026/

SOURCE Union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades (uttam)

Fondée en 1975, l'uttam est une organisation sans but lucratif qui défend les droits des victimes de lésions professionnelles.

RENSEIGNEMENTS Félix Lapan : 514-882-3361, [email protected]