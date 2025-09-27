La population manifeste son indignation au Congrès de la CAQ et ailleurs au Québec

GATINEAU, QC, le 27 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, plus d'un millier de personnes ont répondu à l'invitation du mouvement Pour la suite du monde (PLSDM), qui compte quelque 50 organisations membres. Elles ont manifesté leur ras-le-bol du mépris de l'environnement et de la démocratie par le gouvernement Legault en arborant une cravate afin de souligner le manque d'écoute de la classe dirigeante, composée d'hommes en cravate souvent sous l'influence de lobbyistes intéressés par le profit à tout prix plutôt que le bien-être collectif. Ces manifestations avaient lieu aux abords du congrès de la CAQ à Gatineau ainsi qu'à Montréal, à Québec, à Rimouski, à Saint-Jérôme et à Baie-Saint-Paul.

Ces rassemblements ont pour but d'exprimer le ras-le-bol généralisé de la population envers la gestion erratique et court-termiste du gouvernement Legault dans plusieurs dossiers ayant un impact environnemental significatif. Les groupes dénoncent notamment les projets de déréglementation environnementale au profit d'entreprises telles que Northvolt ou Stablex, la loi 69 qui ouvre la porte à la privatisation de l'énergie renouvelable et à la politisation des tarifs d'énergie, la réforme du régime forestier qui offrait nos forêts aux industries, le sous-financement répété du transport en commun, la surreprésentation des lobbyistes aux intérêts privés, le projet pharaonique du 3e lien, l'atteinte à la capacité des travailleurs et travailleuses de pouvoir négocier d'égal à égal afin d'améliorer leurs conditions, l'effritement général du filet social, etc.

La revendication du mouvement est simple : il faut mettre en œuvre une transition énergétique, écologique et sociale au bénéfice de l'ensemble des Québécois et Québécoises et inclure la population dans les décisions pour un véritable dialogue social !

Encore cette année, le Québec a subi les conséquences des changements climatiques de plein fouet avec des pluies diluviennes, des morts prématurées dues aux canicules et aux fumées venant de l'Ouest, des phénomènes climatiques extrêmes. Il est plus que temps de mettre en place les véritables solutions pour inverser la vapeur.

Les partenaires du mouvement exigent que le nouveau cabinet des ministres de la CAQ aille à la rencontre des groupes de la société civile pour comprendre leur réalité et leurs besoins. Les élu-es pourraient ainsi entendre les préoccupations de la majorité de la population au lieu de s'enfermer derrière des portes closes pour prendre des décisions entre eux.

Un récent sondage commandé par Équiterre* dans la foulée de l'adoption du projet de loi C-5 a révélé que 60 % des répondants et répondantes étaient en désaccord avec le fait qu'un grand projet puisse contourner des règles environnementales existantes. La guerre commerciale avec le président Trump demande de faire certains choix, mais on ne doit pas sacrifier l'environnement et reléguer l'urgence de sa protection aux générations futures en approuvant trop rapidement des projets sans tenir compte des impacts environnementaux et sociaux.

Manque généralisé de démocratie

Le manque de démocratie du gouvernement Legault se manifeste également dans d'autres dossiers : grande centralisation des décisions en santé et en éducation, nouvelles entraves au droit de grève, etc. Tout cela contribue au ras-le-bol des membres de Pour la suite du monde qui s'étaient d'abord coalisés sur des dossiers environnementaux.

En conclusion, les groupes exigent que les décisions cessent de se prendre derrière des portes closes et que les solutions qui émergent de la société civile soient enfin entendues et mises en œuvre.

Citations

Secteur environnement

« Si ce gouvernement est impopulaire, ce n'est pas parce que les lois environnementales sont dans le chemin de l'industrie minière, militaire ou de l'intelligence artificielle, c'est parce qu'il ne met pas ses priorités à la bonne place. La solution est simple : améliorer les services publics et l'offre de logement abordable et aider le monde et les municipalités à traverser les épisodes climatiques extrêmes en mettant à niveau les infrastructures. Prendre encore plus de mauvaises décisions pour l'environnement, comme ils l'ont fait avec le contournement du BAPE pour Northvolt, ça ne les rendra pas plus populaires », tranche le directeur des relations gouvernementales chez Équiterre, Marc-André Viau.

Secteur syndical

« Les attaques du gouvernement Legault contre les travailleurs et les travailleuses nuisent au maintien d'un rapport de force équilibré. Cette stratégie politique déconnectée des réels besoins de la population limite leur capacité à négocier de meilleures conditions de travail. C'est encore plus vrai à une époque où le logement et la vie en général coûtent de plus en plus cher et que les travailleuses et travailleurs sont affectés par les conséquences des changements climatiques. Il est important aussi de rappeler que les luttes syndicales ont profité et profitent encore à l'ensemble de la population du Québec, et ce, depuis des décennies. « S'en prendre aux syndicats, c'est s'attaquer à celles et ceux qui luttent quotidiennement pour protéger et pour améliorer leur qualité de vie. Le gouvernement Legault semble l'oublier, et ce n'est sûrement pas étranger à son faible taux de popularité actuel dans les sondages », affirme le vice-président de la FAE et porte-parole syndical de PLSDM, Patrick Bydal.

Secteur jeunesse

« Les politiques d'austérité de la CAQ n'ont pas leur place dans notre société. La jeunesse, la transition socioécologique, l'éducation et l'enseignement supérieur ne sont pas des questions que le premier ministre peut se permettre d'ignorer. Il est temps d'investir là où ça compte : dans les écoles, les cégeps, les universités, dans la transition socioécologique », martèlent Flora Dommanget de l'Union étudiante du Québec (UEQ) et Christopher Zéphyr de la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ).

Secteur de la santé

« Comme médecins, l'une de nos hantises est de manquer un diagnostic vital. C'est pourtant ce que font les gouvernements à l'heure actuelle. En minimisant la crise climatique, en allégeant les réglementations environnementales et en misant sur des gains illusoires à court terme, ils choisissent d'ignorer des menaces bien réelles pour la santé des gens. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas trop tard pour rectifier le tir, poser le bon diagnostic et offrir le traitement adéquat. Les données scientifiques sont claires : la transition sociale, écologique et énergétique est non seulement bénéfique pour la santé de tous, mais aussi économiquement intelligente », explique la présidente de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement (AQME), Dre Claudel Pétrin-Desrosiers.

Secteur citoyen

« Les mouvements de citoyennes et de citoyens sont importants dans notre société, car ce sont des personnes qui s'organisent et montent au front au nom du bien commun, en défendant le vivant. Malheureusement, les décisions prises entre le gouvernement et les entreprises privées, à huis clos ou par le biais de projets de loi, mettent à mal la démocratie (et ses institutions), ainsi que l'avenir de nos enfants. C'est pourquoi la population est amenée à décrier, à résister et à combattre les mauvais choix gouvernementaux qui détruisent l'environnement (milieux humides, forêts, faune, santé humaine) ! », s'indigne Francis Waddell de Demain Verdun.

Secteur municipal

« Les élus municipaux ont le pouvoir d'assurer une participation active de la population en l'informant et en la mobilisant sur les enjeux pouvant avoir un impact réel sur sa qualité de vie. Les beaux gros projets ne sont pas toujours aussi séduisants qu'on tente de nous le faire croire. Avant de les accepter ou de les rejeter, la population a besoin qu'on lui fasse confiance dans sa capacité à se prononcer. Vent d'élus se positionne sur certains enjeux environnementaux et sociaux, non pas pour imposer ses choix, mais dans le but d'offrir l'information la plus objective possible pour que chacun puisse faire un choix éclairé », précise le vice-président de Vent d'élus, Sylvain Pillenière.

Secteur de l'économie

« La logique économique dominante est insoutenable. En cherchant à maximiser le profit aux actionnaires, elle accélère la dégradation environnementale et aggrave les inégalités sociales. Il est grand temps de transformer le système économique. Partout au Québec, des initiatives en économie sociale portées par les communautés démontrent qu'il est possible de bâtir une économie qui travaille pour nous », souligne la directrice du Chantier de l'économie sociale, Béatrice Alain.

Secteur communautaire

« La nomination de Bernard Drainville au ministère de l'Environnement est un exemple parmi tant d'autres du désengagement complet de la CAQ envers les enjeux socioclimatiques », s'exclame Florence Nappert, des AmiEs de la Terre de Québec. « Le milieu communautaire ne baissera pas les bras : nous continuerons de dénoncer la vision extractiviste du gouvernement et de mener des actions en faveur de la justice climatique et sociale », conclut-elle.

*Sondage, septembre 2025. Équiterre.

https://cms.equiterre.org/uploads/Rapport-de-sondage-Le%CC%81gerE%CC%81quiterre-C5.pdf

À propos du Collectif pour la suite du monde

Nous sommes un mouvement réunissant des organisations syndicales, environnementales, de santé, communautaires, jeunesses, économiques ainsi que des collectifs citoyens et d'élus autour d'une vision démocratique de la transition environnementale et sociale.

À travers diverses actions, nous nous mobilisons afin de forcer nos gouvernements à mettre en place des solutions démocratiques porteuses de justice sociale et environnementale.

Notre mouvement rassemble une cinquantaine d'organisations, représentant plus de deux millions de personnes. https://pourlasuitedumonde.ca/

Organisations du mouvement Pour la suite du monde

AmiEs de la Terre de Québec

Association québécoise des médecins pour l'environnement (AQME)

Centrale des syndicats démocratiques (CSD)

Confédération des syndicats nationaux (CSN)

Chantier-de-l'économie-sociale

Demain Verdun

Eau Secours

Environnement Jeunesse

Équiterre

Fédération autonome de l'enseignement (FAE)

Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec (FTQ)

Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ)

Fondation David Suzuki

Fondation Rivières

Greenpeace-Canada

La planète s'invite au Parlement

Le Hub de mobilisation pour la justice climatique

Mères au front

Mouvement Démocratie Nouvelle

Nature Québec

Réalité Climatique Canada

Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA)

Solidarité Environnement Sutton

Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ)

Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ)

Table de pastorale sociale des diocèses catholiques du Québec

Travailleuses et travailleurs pour la justice climatique

Union étudiante du Québec (UEQ)

Vent d'élus

Vigilance OGM

Regroupement vigilance énergie Québec (RVÉQ)

