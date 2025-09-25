AVIS AUX MÉDIAS -- Ras-le-bol des décisions du gouvernement en environnement

Le mouvement Pour la suite du monde manifeste au congrès de la CAQ

GATINEAU, QC, le 25 sept. 2025 /CNW/ - Les mauvaises décisions du gouvernement de la CAQ en environnement et son manque d'écoute de la population se confirment chaque jour un peu plus. On pense notamment à des dossiers comme Northvolt et Stablex; à l'ouverture à plus de privé en électricité ; à la réforme insatisfaisante du régime forestier ; au sous-financement chronique du transport en commun ; au projet pharaonique du 3e lien ; à l'atteinte aux droits de grève des travailleuses et travailleurs, à l'effritement du filet social, etc.

Le nouveau ministre de l'Environnement, Bernard Drainville, aura un gros défi pour redonner un peu de crédibilité à son gouvernement dans ce dossier.

Pour se faire entendre, le mouvement Pour la suite du monde, composé de 53 groupes, représentant plus de 2 millions de personnes, organise une manifestation et des discours en marge du congrès de la CAQ, le samedi 27 septembre. Le gouvernement écoutera-t-il la société civile?

Quoi: Manifestation et discours en marge du congrès de la CAQ. En plus de Gatineau, des manifestations sont prévues dans cinq autres villes dont Montréal et Québec (voir sur le site du mouvement https://pourlasuitedumonde.ca).

Qui: Des manifestants issus des 53 organisations membres du mouvement Pour la suite du monde https://pourlasuitedumonde.ca.

Des discours de représentants des organisations suivantes sont prévus :

- Travailleurs et travailleurs pour la justice climatique

- Équiterre

- Fédération autonome de l'enseignement FAE

- CSN

- FTQ

De nombreuses entrevues possibles de militantes et militants.

Où et quand: Au Parc Portage de Gatineau, le 27 septembre à 13 h 30. Déplacement prévu vers la rue Hôtel-de-Ville pour les discours.

À propos du Mouvement Pour la suite du monde

Nous sommes un mouvement réunissant des organisations syndicales, environnementales, de santé, de l'économie, communautaires, étudiantes et des collectifs de citoyennes et citoyens, d'élu-es autour d'une vision démocratique de la transition environnementale et sociale.

À travers diverses actions, nous nous mobilisons afin de forcer nos gouvernements à mettre en place des solutions démocratiques porteuses de justice sociale et environnementale.

