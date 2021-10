Rareté de la main-d'œuvre et autonomie alimentaire - Le ministre Lamontagne reconduit et bonifie le programme de Transformation alimentaire

QUÉBEC, le 4 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Fort du succès de sa première version, le programme Transformation alimentaire a été bonifié et reconduit. Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, en a fait l'annonce en se réjouissant de l'aide qu'apportera le programme Transformation alimentaire 2021-2023 (PTA) aux entreprises bioalimentaires québécoises.

Le PTA vise à accroître les investissements en transformation alimentaire pour développer l'autonomie alimentaire du Québec et pallier la rareté de la main-d'œuvre. Par le soutien aux projets d'automatisation et de robotisation, le PTA appuie les entreprises afin qu'elles augmentent leur productivité. Par ailleurs, l'accès aux grandes chaînes et aux distributeurs nécessite le plus haut respect des standards de qualité et de salubrité des aliments. L'établissement de ces standards requiert une expertise spécialisée et d'importants investissements. Le PTA vise également à soutenir les entreprises qui souhaitent implanter un système de gestion de la qualité et de la salubrité des aliments afin d'accroître leur compétitivité.

Enfin, le PTA encourage les entreprises qui ont des projets qui répondent à certaines attentes des consommateurs, telles que la transformation de produits biologiques ou le développement durable, en offrant une bonification de l'aide financière.

L'aide financière maximale est de 750 000 $ par entreprise pour la durée du programme. Les entreprises ayant déjà reçu une aide financière dans le cadre de la première version du PTA peuvent déposer une nouvelle demande pour le PTA 2021-2023.

Le PTA se décline en deux volets :

Volet 1 - Planification d'un projet

Objectif : réaliser la planification d'un projet visant à améliorer la productivité de la main-d'œuvre et la compétitivité des entreprises.

réaliser la planification d'un projet visant à améliorer la productivité de la main-d'œuvre et la compétitivité des entreprises. Aide financière : 75 000 $ par établissement pour la durée du programme.

Volet 2 - Réalisation de projets

Sous-volet 2.1 - Automatisation et robotisation des procédés

Objectif : accroître la productivité de la main-d'œuvre des entreprises par l'automatisation et la robotisation de procédés.

accroître la productivité de la main-d'œuvre des entreprises par l'automatisation et la robotisation de procédés.

Aide financière : 150 000 $ par établissement pour la durée du programme.

150 000 $ par établissement pour la durée du programme. Sous-volet 2.2 - Systèmes de gestion de la qualité et de la salubrité des aliments

Objectif : favoriser l'implantation et l'adaptation de systèmes de gestion de la qualité et de la salubrité des aliments ainsi que de certifications biologiques.

favoriser l'implantation et l'adaptation de systèmes de gestion de la qualité et de la salubrité des aliments ainsi que de certifications biologiques.

Aide financière : 150 000 $ par établissement pour la durée du programme.

Citation

« La première version du programme Transformation alimentaire a connu un réel succès et a généré des investissements de plus de 850 millions de dollars, soit neuf fois plus que l'aide accordée depuis le lancement du programme. La pandémie a fortement touché les entreprises, qui peinent à recruter des travailleurs. Il allait de soi pour le gouvernement du Québec de reconduire le programme et de le bonifier pour soutenir nos entreprises dans leur croissance, leur compétitivité et face à leurs enjeux de main-d'œuvre. J'encourage les entreprises à soumettre leurs demandes d'aide financière dans le cadre du premier appel de projets, qui est en cours. Elles ont jusqu'au 19 novembre pour le faire. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants

Les demandes pour le volet 1 seront reçues en continu, tandis que la réception des demandes pour le volet 2 se fera par appel de projets.

Le premier appel de projets est en cours, et les entreprises ont jusqu'au 19 novembre pour déposer leur demande d'aide financière.

L'industrie de la transformation alimentaire est un moteur économique important pour le Québec. Elle constitue le premier secteur manufacturier, avec des livraisons d'une valeur de plus de 31 milliards de dollars.

Elle fournit plus de 75 000 emplois directs au Québec.

Près de 70 % des produits agricoles québécois sont transformés au Québec.

Lien connexe

Pour avoir plus d'information : https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Transformation/md/programmesliste/developpementindustrietransformation/Pages/Investissement-transformationalimentaire.aspx

https://www.facebook.com/mapaquebec/

https://twitter.com/mapaquebec

https://www.instagram.com/mapaquebec/

https://www.linkedin.com/company/ministere-agriculture-pecheries-alimentation-quebec/

https://www.youtube.com/user/mapaquebec?app=desktop

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Renseignements: Source et information : Laurence Voyzelle, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture,des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2525