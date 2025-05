Rare bonne nouvelle dans le domaine du logement : l'OMHM signe!

MONTRÉAL, le 16 mai 2025 /CNW/ - Les salarié(e)s de l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) ont signé un nouveau contrat de travail de cinq ans. La négociation a permis de mettre en place un système d'évaluation qui revalorise les métiers. Ainsi, les quelque 320 employé(e)s recevront des augmentations de 8,8 % pour 2024, de 2,6 % pour 2025, de 2,5 % pour 2026, de 3,5 % pour 2027 et pour 2028, ce sera celle consentie par la Société d'habitation du Québec, soit un minimum 2 %.

« C'est une rare bonne nouvelle dans le domaine du logement. Les gens qui travaillent à l'OMHM jouent un rôle primordial dans la gestion des logements et des programmes d'habitation. Ils améliorent les conditions de vie des familles et des personnes à faible revenu en offrant des services de qualité », d'expliquer Jean-Pierre Lauzon, président du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301).

Hormis les augmentations, le comité de négociation a bonifié de façon significative plusieurs clauses, incluant celles qui touchent les congés, la banque de temps compensé et l'article sur la préretraite.

« Les négociations se sont bien déroulées. Les relations de travail sont bonnes à l'OMHM, car depuis quelques années, une clause de partenariat facilite les discussions entre les parties et intègre le syndicat dans les réflexions organisationnelles. C'est un bon modèle », ajoute le président syndical.

Jean-Pierre Lauzon a félicité son équipe de négociation : Alexandre Belval, directeur syndical; Syndie Ouellette, agente de négociation; Jean-Marc-Ponton, directeur syndical adjoint; et Marc-Etienne Carrier, conseiller syndical du SCFP.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP est présent dans 12 secteurs d'activité, soit les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

