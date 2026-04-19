HAIKOU, Chine, le 19 avril 2026 /CNW/ -- Communiqué du Hainan International Media Center :

Les nouveaux rapports sur le développement en Chine et dans le monde en 2025 ont été dévoilés lors de l’événement. (PRNewsfoto/Hainan International Media Center (HIMC))

À Haikou, le 16 avril, à l'occasion du 6e Salon international des produits de consommation en Chine, un événement de lancement de livres a eu lieu pour célébrer la publication du Rapport 2025 sur le développement en Chine et du Rapport 2025 sur le développement dans le monde, ainsi qu'un dialogue de groupe de réflexion sur le développement de grande qualité du port de libre-échange de Hainan. Les ouvrages enregistrent le processus de développement de la Chine pour offrir un aperçu global du développement mondial et donner à la communauté internationale une compréhension plus complète et approfondie des tendances de développement de la Chine et du monde.

Le Rapport 2025 sur le développement en Chine rend compte des accomplissements en termes de développement économique et social de la Chine en 2024 et comprend également quatre conclusions de recherche du Centre de recherche pour le développement du Conseil d'État, tandis que le Rapport 2025 sur le développement dans le monde répond aux principales préoccupations de la communauté internationale, énonce les certitudes persistantes et les conditions favorables, et explore une approche globale ainsi que des axes spécifiques pour promouvoir la stabilité mondiale et le développement durable.

Depuis 2023, l'influence mondiale des deux rapports a considérablement augmenté, notamment auprès de nombreux pays développés et du Sud global, grandes organisations internationales, groupes de réflexion internationaux, entreprises multinationales, personnalités politiques, économistes renommés, universités prestigieuses et musées du monde entier. Ils ont également été utilisés par de nombreuses institutions nationales du Parti et du gouvernement, des universités et des instituts de recherche, des entreprises, des associations industrielles, des ambassades et des consulats à l'étranger, ainsi que des institutions financées par la Chine. Les rapports ont été présentés lors de conférences, de salons du livre nationaux et internationaux et de forums internationaux de premier plan, et ont été établis comme des publications de groupes de réflexion et des produits de connaissances publics ayant une influence internationale considérable.

Au cours du dialogue, les experts ont échangé leurs points de vue et proposé des opinions et des suggestions ciblées sur la façon de mieux tirer parti du rôle des groupes de réflexion et d'apporter davantage de sagesse et de force au développement de haute qualité du port de libre-échange de Hainan.

Le Centre de recherche pour le développement, un groupe de réflexion national de haut vol, publie les deux rapports chaque année depuis 2023. Le groupe de réflexion du Centre de recherche pour le développement collaborera également avec le groupe de réflexion Southland pour mener des recherches sur les thèmes majeurs concernant le développement de haute qualité, l'ouverture institutionnelle et le développement coordonné régional du port de libre-échange de Hainan.

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SOURCE Hainan International Media Center (HIMC)

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