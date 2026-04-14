HAIKOU, Chine, 14 avril 2026 /CNW/ - Un rapport du Hainan International Media Center :

Le Canada, pays d'honneur invité de cette année, a réuni la plus grande délégation à ce jour, comptant près de 40 entreprises. (PRNewsfoto/Hainan International Media Center (HIMC))

Le 13 avril, le 6e Salon international des produits de consommation de Chine (CICPE) a ouvert ses portes à Haikou, dans la province de Hainan. Première grande exposition organisée pendant la période du 15e plan quinquennal et premier événement majeur de ce type depuis que le port de libre-échange de Hainan a mis en place des opérations douanières spéciales à l'échelle de l'île, l'Expo de cette année revêt un caractère plus international que jamais. Les exposants internationaux représentent désormais 65 % du total, avec plus de 3 400 marques provenant de plus de 60 pays et régions. Cette affluence massive témoigne de l'ouverture d'esprit de Hainan et de la multitude d'opportunités de collaboration qu'elle offre.

S'étendant sur 143 000 m2, soit une hausse de 13 000 m2 par rapport à la dernière fois, l'immense site est animé. Le Canada, pays d'honneur invité de cette année, a réuni la plus grande délégation à ce jour, comptant près de 40 entreprises. Douze pays, dont la Suisse et la République tchèque, ont déployé des délégations officielles, tandis que des pays comme la Russie et la Bulgarie ont inauguré leurs propres pavillons nationaux. Grâce à un programme bien rempli, comprenant des lancements de produits et des rencontres entre acheteurs et fournisseurs, le salon a attiré environ 65 000 acheteurs professionnels.

Grâce au tarif zéro et aux politiques commerciales rationalisées du FTP, les marchandises d'outre-mer ont été dédouanées sans difficultés et ont été approuvées pour une vente immédiate à l'Expo. Une zone réservée aux boutiques hors taxes a été aménagée, permettant l'achat et le ramassage immédiat. La zone nationale de développement industriel de haute technologie de Haikou a présenté plus de 300 produits provenant de 43 entreprises locales, soulignant les développements dans des secteurs comme les soins de santé et la fabrication de pointe.

Plus de 200 nouveaux produits ont été présentés, allant des lunettes intelligentes dotées d'intelligence artificielle et des voitures volantes modulaires jusqu'à la première mondiale d'un fauteuil de bien-être high-tech. Des géants familiers de l'industrie comme Huawei, Estée Lauder et TCP Group sont revenus, rejoignant de nombreux exposants pour la première fois. Cette forte participation reflète la confiance mondiale dans le marché de consommation de la Chine et l'ouverture croissante d'Hainan.

Afin de transformer les exposants en investisseurs à long terme, une conférence mondiale sur la promotion des investissements dans le secteur et des séances de mise en relation spécialisées destinées aux multinationales sont également organisées. Plusieurs entreprises, dont la société suisse Clinique Lémanic, ont signé des accords sur place afin de renforcer leur présence à Hainan.

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SOURCE Hainan International Media Center (HIMC)

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