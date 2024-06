Rapport sur la situation financière du Québec : Résultats préliminaires pour l'exercice financier 2023-2024

QUÉBEC, le 28 juin 2024 /CNW/ - Les résultats préliminaires présentés aujourd'hui dans le Rapport sur la situation financière du Québec indiquent que le Québec a enregistré un déficit budgétaire de 7,5 milliards de dollars (soit 1,3 % du PIB) pour l'ensemble de l'exercice financier 2023-2024, ce qui représente une révision à la hausse de 1,2 milliard de dollars par rapport au déficit de 6,3 milliards de dollars prévu en mars 2024.

Le déficit lié aux activités, c'est-à-dire avant la prise en compte des versements des revenus consacrés au Fonds des générations de 2,0 milliards de dollars, s'établit à 5,4 milliards de dollars (soit 1,0 % du PIB).

Les revenus ont augmenté de 0,6 % en 2023-2024 par rapport à la même période l'année précédente, une faible croissance dictée par celle des revenus autonomes excluant ceux des entreprises du gouvernement, laquelle s'est établie à 0,3 %. La stagnation de l'activité économique au Québec, en partie attribuable à des facteurs temporaires tels que les conditions météorologiques difficiles, les importants feux de forêt et les grèves dans les secteurs public et parapublic, ainsi que la baisse des deux premiers taux d'imposition sur le revenu des particuliers annoncée dans le budget 2023-2024 pour améliorer le revenu disponible des Québécois ont eu pour effet de modérer la croissance des revenus autonomes.

Les revenus provenant des transferts fédéraux ont crû de 6,9 %, en raison notamment d'un relèvement ponctuel de l'enveloppe du Transfert canadien en matière de santé, ce qui a également contribué à soutenir la croissance de l'ensemble des revenus du gouvernement.

Par ailleurs, les dépenses ont progressé plus rapidement que les revenus, affichant une croissance de 2,2 %, cette évolution étant attribuable en grande partie aux dépenses de portefeuilles (2,5 %), notamment celles de la santé et des services sociaux, de la famille et de l'enseignement supérieur.

Une révision de 1,2 milliard de dollars qui témoigne de l'incertitude économique

L'incertitude économique entraîne une révision au solde budgétaire qui s'explique essentiellement par une baisse de 1,1 milliard de dollars des revenus autonomes. Cette baisse résulte notamment :

d'une diminution de 594 millions de dollars de l'impôt des particuliers, due principalement à l'évolution moins favorable des gains en capital et des revenus des particuliers en affaires constatée à la suite du traitement des déclarations de revenus de l'année d'imposition 2023;

d'une révision à la baisse de 560 millions de dollars des revenus divers, principalement attribuable à des revenus moins importants que prévu provenant de la vente de biens et services des entités gouvernementales, notamment dans le secteur de la santé.

Les résultats publiés aujourd'hui sont préliminaires et seront ajustés en fonction des renseignements additionnels qui auront été obtenus d'ici la clôture des états financiers du gouvernement. Les résultats finaux seront présentés à l'automne dans les Comptes publics 2023-2024.

Citation :

« La situation financière constatée dans ce rapport reflète en partie le contexte de stagnation économique dans lequel le Québec évolue depuis un certain temps.

La hausse du déficit ne remet pas en question le plan du gouvernement pour retourner à l'équilibre budgétaire au plus tard en 2029-2030. Nous sommes au travail depuis mars dernier pour optimiser l'action de l'État, et nous poursuivons l'examen de l'ensemble des dépenses gouvernementales afin d'identifier des sources d'économies. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise

