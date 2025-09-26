Le ministre des Finances annonce la publication des Comptes publics 2024‑2025 du gouvernement

QUÉBEC, le 26 sept. 2025 /CNW/ - Le ministre des Finances, M. Eric Girard, annonce aujourd'hui la publication des comptes publics du gouvernement pour l'année financière 2024‑2025.

Les états financiers consolidés du gouvernement pour l'année financière terminée le 31 mars 2025 présentent un déficit comptable de 5,2 milliards de dollars, correspondant à 0,8 % du PIB. Quant au déficit budgétaire au sens de la Loi sur l'équilibre budgétaire, c'est-à-dire après la prise en compte des versements des revenus consacrés au Fonds des générations (2,4 milliards de dollars), il s'élève à 7,6 milliards de dollars, soit 1,2 % du PIB.

Rappelons qu'en 2023-2024, le déficit comptable s'élevait à 6 milliards de dollars (1 % du PIB) et le solde budgétaire, à 8 milliards de dollars après contribution au Fonds des générations (1,4 % du PIB).

Pour une cinquième année consécutive, le Vérificateur général du Québec a émis une opinion sans réserve sur ces états financiers consolidés.

Le déficit comptable ainsi que le solde budgétaire de 2024-2025 se sont détériorés de 262 millions de dollars depuis la publication, le 27 juin dernier, du Rapport sur la situation financière du Québec - Résultats préliminaires de 2024‑2025 en raison d'ajustements aux provisions relatives au règlement éventuel de poursuites et de litiges.

La croissance des revenus (7,2 %) est principalement attribuable à la progression des revenus fiscaux, soit l'impôt sur le revenu et les biens ainsi que les taxes à la consommation (cette dernière ayant été stimulée par l'évolution favorable de l'activité économique), et à la somme initiale de 1,7 milliard de dollars que le gouvernement a obtenue pour compenser les coûts de santé liés au tabagisme en vertu du plan d'arrangement entre les compagnies de tabac et leurs créanciers. Si on exclut les revenus découlant de ce plan d'arrangement le taux de croissance des revenus est de 6,1 %.

En ce qui concerne l'évolution des dépenses en 2024-2025 (6,4 %), elle est notamment attribuable à la hausse de la rémunération découlant de l'investissement majeur fait dans les services publics afin d'améliorer les conditions de travail des employés des secteurs public et parapublic principalement pour les portefeuilles de la santé et des services sociaux et de l'éducation.

Conformément aux dispositions de la Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001), les comptes publics seront déposés à l'Assemblée nationale dans les 15 jours suivant la reprise de ses travaux.

« Les résultats affichés dans les comptes publics confirment que la situation financière pour l'année 2024-2025 est révisée positivement de 2,9 milliards de dollars grâce à une hausse des revenus de près de 1 milliard de dollars et à une diminution de la croissance des dépenses de 7,7 % à 6,4 %. Notre objectif demeure le retour à l'équilibre budgétaire d'ici 2029-2030 et nous poursuivons le plan entamé depuis le budget 2024-2025 pour y parvenir. »

Eric Girard, ministre des Finances

Les documents sont disponibles dans la section consacrée aux comptes publics sur le site Web du Ministère.

