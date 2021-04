Rapport sur la qualité de l'air dans les écoles - Le ministre Roberge souffre d'un manque de crédibilité selon Sonia Ethier

MONTRÉAL, le 20 avril 2021 /CNW Telbec/ - La présidente de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Sonia Ethier, considère que les dernières explications de Jean-François Roberge au sujet du rapport du ministère de l'Éducation sur la qualité de l'air dans les écoles, publié ce matin, démontrent que le ministre n'a plus aucune crédibilité dans ce dossier.

« Les propos du ministre de l'Éducation semblent de plus en plus confus alors qu'il modifie à sa guise la limite des taux de CO 2 jugée acceptable dans les classes pour justifier les résultats alarmants des tests effectués dans le réseau scolaire québécois. C'est sidérant d'entendre soudainement le ministre nous annoncer que la cible reconnue par les experts de la Santé publique demeure 1 000 ppm, mais que, selon lui, les classes ayant des résultats de 1 500 ppm demeurent sécuritaires, sans aucune autre justification scientifique », constate Sonia Ethier.

Une situation loin d'être rose

Cette dernière juge la situation d'autant plus grave qu'il a été démontré que le protocole suivi pour la prise de données lors des tests présente de graves lacunes et n'a jamais été approuvé par la Santé publique. « Dans les faits, on peut penser que le pourcentage de 49,2 % des classes qui dépassent la cible de 1 000 ppm est encore plus élevé dans la réalité. Toutefois, le ministre s'entête à vouloir nous peindre en rose une situation qui ne l'est pas du tout, et où c'est la santé des élèves et du personnel qui est en jeu », commente la présidente de la CSQ, Sonia Ethier.

En terminant, elle presse donc le ministre de l'Éducation d'ordonner sans plus tarder que l'on procède à de nouveaux tests sur la qualité de l'air en suivant, cette fois-ci, une méthodologie fiable et approuvée par la Santé publique afin de pouvoir réaliser les travaux nécessaires au cours de l'été.

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

SOURCE CSQ

Renseignements: Claude Girard, Conseiller en communication, Cell. : 514 237-4432, Courriel : [email protected]

Liens connexes

http://www.lacsq.org/