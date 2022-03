Rapport sur la durabilité 2021 : accroître la sécurité financière, aider les gens à atteindre un mode de vie sain et promouvoir les placements durables - les priorités de la Sun Life

« Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli sur le plan de la durabilité en 2021, malgré la pandémie et la crise de santé mondiale, a déclaré Alanna Boyd, vice-présidente principale et première directrice de la durabilité. Nos efforts s'appuient sur notre raison d'être et contribuent à soutenir un avenir durable et inclusif. Ils ont eu un effet réel en permettant d'accroître la sécurité financière, de soutenir la santé et le mieux-être et de promouvoir les placements durables. En 2021, notre accent sur la durabilité est devenu un élément de base de notre stratégie d'entreprise - nous avons redoublé d'ardeur pour réaliser notre engagement en durabilité et avons signalé notre intention d'en faire plus. »

« Les entreprises et leurs dirigeants jouent un rôle important pour faire progresser la durabilité. À la Sun Life, nous intégrons la durabilité dans tout ce que nous faisons - nous orientons nos efforts pour qu'ils soient bénéfiques non seulement pour notre compagnie et nos parties prenantes, mais aussi pour les générations actuelles et futures », a ajouté Mme Boyd.

Points saillants du Rapport sur la durabilité 2021 :

Accroître la sécurité financière

Soutien apporté aux Clients au Canada pour les aider à accomplir 1,4 million d'actions financières positives pour accroître leur sécurité financière.

pour les aider à accomplir 1,4 million d'actions financières positives pour accroître leur sécurité financière. Meilleur accès à l'assurance-vie pour les Clients au Canada . Les Clients de la Sun Life de 18 à 40 ans pourraient avoir droit à une couverture d'assurance-vie allant jusqu'à 5 millions de dollars sans tests de laboratoire. C'est une première dans l'industrie.

. Les Clients de la Sun Life de 18 à 40 ans pourraient avoir droit à une couverture d'assurance-vie allant jusqu'à 5 millions de dollars sans tests de laboratoire. C'est une première dans l'industrie. Appui aux congés familiaux et médicaux payés en collaboration avec le Congrès aux États-Unis - les gens ne devraient pas avoir à choisir entre travailler ou prendre soin d'eux ou d'un proche.

Encourager un mode de vie sain

378 000 actions santé positives prises par des Clients au Canada en réaction à une alerte d'Ella, notre coach numérique.

en réaction à une alerte d'Ella, notre coach numérique. Élargissement de l'offre en santé mentale pour les employeurs au Canada et aux États-Unis pour les aider à créer des milieux de travail qui priorisent et protègent la santé mentale. Entre autres, la mise à l'essai de notre service de coach en santé mentale au Canada a incité 55 % des participants à consulter un professionnel en santé mentale et 32 % à modifier leurs habitudes de vie.

et aux États-Unis pour les aider à créer des milieux de travail qui priorisent et protègent la santé mentale. Entre autres, la mise à l'essai de notre service de coach en santé mentale au a incité 55 % des participants à consulter un professionnel en santé mentale et 32 % à modifier leurs habitudes de vie. Soutien apporté à des personnes pour les aider à obtenir la couverture de soins de santé dont elles ont besoin, grâce à de nouvelles solutions numériques élargies - outil Health Navigator propulsé par PinnacleCare aux États-Unis, solutions d'assurance (accident personnel et cancer) au Vietnam ; Soins virtuels Lumino Santé améliorés au Canada , y compris le lancement d'une appli mobile qui donne accès à des soins de santé sur demande.

; Soins virtuels Lumino Santé améliorés au , y compris le lancement d'une appli mobile qui donne accès à des soins de santé sur demande. Plus de un million de dollars versés à l'échelle mondiale pour soutenir les gens et les collectivités touchés par la COVID-19 (total de 4,5 millions de dollars depuis le début de la pandémie).

Promouvoir les placements durables

Annonce de l'objectif visant à atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre (GES) d'ici 2050 pour les placements dans l'ensemble du compte général de la Sun Life, avec des cibles intermédiaires en 2022.

l'objectif visant à atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre (GES) d'ici 2050 pour les placements dans l'ensemble du compte général de la Sun Life, avec des cibles intermédiaires en 2022. Progrès notables dans l'engagement de la Sun Life à faire de nouveaux placements durables, avec 6,8 milliards de dollars de nouveaux placements en 2021. L'objectif de la Compagnie est d'atteindre 20 milliards de dollars en nouveaux investissements d'ici 2025. Son portefeuille actuel de placements durables totalise 65 milliards de dollars. Exemples de nouveaux placements typiques : énergie renouvelable solaire, éolienne et hydroélectrique, projets d'efficacité énergétique et d'infrastructures sociales abordables (p. ex. logement abordable, établissements de soins de longue durée).

Lancement d'un fonds mondial durable de la Sun Life Malaisie, le premier fonds lié aux placements durables offert à la population malaisienne.

Entreprise fiable et responsable

Développement d'une stratégie de diversité, d'équité et d'inclusion qui décrit les priorités, les progrès et l'engagement de la Sun Life à poursuivre ses efforts. Les cibles 2025 de la Compagnie incluent une plus grande représentativité à l'échelle de la direction, avec un objectif de 50 % de femmes à un poste de vice-président ou d'un échelon supérieur à l'échelle mondiale. Elles prévoient aussi un objectif de 25 % de personnes de groupes ethniques sous-représentés à un poste de vice-président ou d'un échelon supérieur en Amérique du Nord, et l'atteinte de la certification en Relations progressistes avec les Autochtones au Canada en soutien aux communautés autochtones.

en soutien aux communautés autochtones. Transparence accrue quant aux pratiques de protection des renseignements personnels de la Sun Life. La Compagnie a mis à jour et clarifié le contenu de sa déclaration mondiale pour la protection des renseignements personnels. Cette déclaration aide les Clients et le public à mieux comprendre ce à quoi ils peuvent s'attendre lorsque la Sun Life recueille et utilise des renseignements personnels. Elle renforce son engagement à faire ce qui est bien, plutôt que seulement ce qui est exigé par la loi.

Nomination à la Sun Life de la toute première directrice de la durabilité, qui relève directement du chef de la direction. Cette personne assume la responsabilité générale de la durabilité, y compris des changements climatiques.

Certification CarbonNeutral obtenue pour les opérations mondiales de la Sun Life.

Mobilisation et collaboration avec des parties prenantes externes pour élaborer des programmes et des politiques de réduction des émissions nettes à zéro ouvrant la voie à la décarbonisation.

Depuis 2014, la Sun Life applique les normes de la Global Reporting Initiative (normes GRI) sur les rapports de performance pour la rédaction de son rapport sur la durabilité. Le rapport 2021 est conforme aux critères « essentiels » des normes GRI. Il traite de sujets pertinents liés à la déclaration de l'information. Ces sujets sont définis dans les normes sur l'assurance et la gestion d'actifs établies par le Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

Pour en savoir plus sur les efforts de la Sun Life liés à la durabilité, rendez-vous sur le site www.sunlife.com/durabilite et lisez le Rapport sur la durabilité 2021.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 décembre 2021, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 440 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, visitez le site sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

Renseignements pour les médias :

Mylène Bélanger

Conseillère principale, relations publiques

438-341-3884

Renseignements pour les investisseurs :

Yaniv Bitton

Vice-président, chef des relations avec les investisseurs et des marchés financiers

416-979-6496

[email protected]

SOURCE Financière Sun Life inc.