QUÉBEC, le 21 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Les résultats présentés aujourd'hui dans le Rapport mensuel des opérations financières au 31 juillet 2022 indiquent un surplus budgétaire de 496 millions de dollars au terme des quatre premiers mois de l'exercice financier 2022‑2023. Il s'agit d'une amélioration de 710 millions de dollars du solde budgétaire par rapport à la même période l'an dernier.

Ce résultat est attribuable en grande partie à la bonne performance des revenus autonomes, qui ont connu une hausse de 10,8 % en début de l'année, portés notamment par la croissance des salaires et traitements, de la consommation des ménages et des profits des entreprises.

Par ailleurs, les dépenses sont également en hausse, de 6,7 %, principalement en éducation et en enseignement supérieur. La croissance plus soutenue des dépenses en début d'exercice financier se résorbera toutefois en cours d'année pour rejoindre la cible annuelle prévue de 3,4 %. Certains facteurs expliquent cette situation :

des dépenses plus importantes ont été approuvées en début d'exercice financier;

les modalités des ententes des conventions collectives mises en œuvre à l'automne 2021 ont contribué à hausser la croissance au début de 2022- 2023; cet effet s'estompera d'ici la fin de l'exercice financier.

Depuis les derniers mois, l'activité économique au Québec montre des signes de ralentissement, ce qui pourrait avoir des répercussions sur le cadre financier. Bien que les résultats financiers soient actuellement conformes aux prévisions, la situation économique incertaine est suivie avec vigilance dans le but d'apporter des ajustements au besoin et d'assurer une saine gestion des finances publiques. Le point sur la situation économique et financière du Québec qui sera publié cet automne présentera une révision de l'ensemble des prévisions économiques et budgétaires du gouvernement ainsi qu'une mise à jour du solde budgétaire pour l'exercice 2022-2023.

Citation :

« Les résultats financiers pour les quatre premiers mois de 2022-2023 montrent que la situation budgétaire du Québec demeure conforme aux prévisions. Les risques économiques auxquels le Québec est confronté, notamment l'inflation persistante, l'augmentation des taux d'intérêt, les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement et la guerre en Ukraine, pourraient toutefois affecter les finances publiques en cours d'année. Il importe donc de demeurer prudent quant à la gestion du cadre financier.

La publication du Point sur la situation économique et financière du Québec sera d'ailleurs l'occasion pour le gouvernement de préciser ses orientations et de proposer de nouvelles initiatives pour soutenir les citoyens et les entreprises. »

Eric Girard, ministre des Finances

Lien connexe :

Le Rapport mensuel des opérations financières au 31 juillet 2022 peut être consulté sur le site Web du ministère des Finances au www.finances.gouv.qc.ca.

SOURCE Cabinet du ministre des Finances et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise

Renseignements: Source : Catherine Deslongchamps-Robitaille, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Finances, Tél. : 418 554-5474; Information : Jacques Delorme, Responsable des relations avec les médias, Ministère des Finances, Tél. : 418 528-7382