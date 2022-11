QUÉBEC, le 18 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Les résultats présentés aujourd'hui dans le Rapport mensuel des opérations financières au 31 août 2022 indiquent un surplus budgétaire de 1,3 milliard de dollars au terme des cinq premiers mois de l'exercice financier 2022‑2023, ce qui constitue une baisse de 69 millions de dollars par rapport à celui observé à pareille date l'an passé.

Au Québec, la reprise économique avait été vigoureuse après la première année de pandémie, et elle s'est poursuivie au cours du premier semestre de 2022. Combinée à la hausse de l'inflation, cette reprise a eu un effet sur les revenus autonomes perçus par le gouvernement qui affichent, au 31 août, une croissance de 9,2 %. Les revenus fiscaux expliquent en grande partie cette évolution, portés notamment par la croissance des salaires et traitements, de la consommation des ménages et des profits des entreprises.

Par ailleurs, les dépenses sont en hausse de 7,1 %, principalement dans les portefeuilles Éducation et Enseignement supérieur, ainsi qu'au service de la dette. Cette croissance s'explique entre autres par l'indexation des échelles salariales dans le secteur de l'éducation, l'augmentation du nombre d'élèves dans les établissements scolaires et la hausse des dépenses dans les établissements d'enseignement collégial et universitaire.

D'ici la fin de l'exercice financier, plusieurs facteurs auront un impact sur le cadre financier du gouvernement. D'une part, le nouveau montant ponctuel pour le coût de la vie, une mesure phare annoncée dans le Bulletin d'information 2022-6, publié le 9 novembre, aura un effet à la hausse sur les dépenses pour l'année 2022-2023. D'autre part, un ralentissement économique est attendu au Québec d'ici la fin de l'exercice financier, en raison notamment de la hausse rapide des taux d'intérêt et des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement.

La mise à jour économique et financière de l'automne 2022, prévue le 8 décembre prochain, fera le point sur l'ensemble des prévisions économiques et budgétaires du gouvernement sur l'horizon du cadre financier. Elle présentera également une mise à jour du solde budgétaire pour l'exercice financier 2022−2023, qui tiendra compte notamment du nouveau montant ponctuel pour le coût de la vie.

Citation :

« Les résultats financiers pour les cinq premiers mois de 2022-2023 sont conformes aux prévisions. Le Québec demeure confronté à des risques économiques qui pourraient perturber les finances publiques en cours d'année, notamment l'inflation persistante, l'augmentation des taux d'intérêt, les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement et la guerre en Ukraine. Notre gouvernement poursuit donc sa gestion prudente et responsable des finances publiques tout en accordant son soutien aux Québécois. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise

