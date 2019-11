Rapport : La période des Fêtes annulée? Les Canadiens utiliseraient leur argent pour épargner, investir et rembourser leurs dettes

Bien que cela démontre qu'épargner, investir et rembourser ses dettes sont les priorités fondamentales des répondants, 60 % d'entre eux ont déclaré qu'ils ne feraient rien de concret pour épargner pendant la période des Fêtes.

« Ne pas perdre de vue ses objectifs financiers tout en profitant au maximum de la période des Fêtes peut s'avérer assez difficile », disait Phil Barrar, fondateur et PDG de Mylo. « Nous avons créé Mylo dans le but d'offrir aux Canadiens une façon simple, automatique et sans stress d'épargner et d'investir afin qu'ils atteignent leurs grands objectifs de vie comme les plus petits à court terme, comme celui de célébrer les Fêtes. »

Selon l'analyse qu'a fait Mylo des données anonymisées de sa plateforme, ses utilisateurs pourraient se protéger de la fameuse « dette du lendemain des Fêtes » en épargnant de l'argent tout au long de l'année avec des contributions régulières et automatisées via l'appli Mylo.

Le rapport a aussi révélé des informations à propos des répondants des grandes villes canadiennes :

Les Grincheux : Les répondants de Winnipeg (68 %), Saskatoon (68 %) et Montréal (67 %) sont en tête de liste lorsqu'il s'agit d'affirmer que l'argent dépensé pour les Fêtes n'en vaut pas la peine.

Les répondants de (68 %), (68 %) et Montréal (67 %) sont en tête de liste lorsqu'il s'agit d'affirmer que l'argent dépensé pour les Fêtes n'en vaut pas la peine. Les Enthousiastes : Inversement, les résidents de Vancouver et Ottawa étaient les plus susceptibles de répondre positivement à propos de leurs dépenses des Fêtes, soit 50 % et 48 % d'entre eux, respectivement.

Inversement, les résidents de et étaient les plus susceptibles de répondre positivement à propos de leurs dépenses des Fêtes, soit 50 % et 48 % d'entre eux, respectivement. Les Festifs É conomes : Les Montréalais étaient les plus susceptibles de s'abstenir de dépenser durant cette période, avec une personne sur quatre disant prévoir ne rien dépenser cette saison des Fêtes.

Les Montréalais étaient les plus susceptibles de s'abstenir de dépenser durant cette période, avec une personne sur quatre disant prévoir ne rien dépenser cette saison des Fêtes. Les Grands Dépensiers : Les Torontois se retrouvaient en tête de liste des répondants ayant indiqué qu'ils allaient dépenser plus de 2 500 $ durant les Fêtes, avec 12 % des résidents de la plus grande ville du Canada cochant cette réponse, suivie par les résidents de Vancouver et Calgary avec chacun 10 %. Comparativement aux résidents des autres villes, les Torontois étaient les plus susceptibles de répondre qu'ils utiliseraient l'argent des Fêtes pour leur magasinage personnel, avec 12 %.

Les Torontois se retrouvaient en tête de liste des répondants ayant indiqué qu'ils allaient dépenser plus de 2 500 $ durant les Fêtes, avec 12 % des résidents de la plus grande ville du cochant cette réponse, suivie par les résidents de et avec chacun 10 %. Comparativement aux résidents des autres villes, les Torontois étaient les plus susceptibles de répondre qu'ils utiliseraient l'argent des Fêtes pour leur magasinage personnel, avec 12 %. Les Raisonnables : Les répondants d' Edmonton et de Calgary étaient les plus susceptibles de répondre qu'ils utiliseraient l'argent des Fêtes pour le remboursement de leurs dettes si les Fêtes étaient annulées, avec 34 % et 31 %, respectivement. Ce n'est pas très surprenant considérant les difficultés financières qui affectent les Canadiens des régions pétrolifères ces derniers temps.

Les répondants d' et de étaient les plus susceptibles de répondre qu'ils utiliseraient l'argent des Fêtes pour le remboursement de leurs dettes si les Fêtes étaient annulées, avec 34 % et 31 %, respectivement. Ce n'est pas très surprenant considérant les difficultés financières qui affectent les Canadiens des régions pétrolifères ces derniers temps. Les Épargnants-Investisseurs : Ottawa menait avec ses « épargnants et investisseurs » à 36 %. Ils étaient les plus susceptibles de répondre qu'ils préféreraient donner leur argent à un organisme de bienfaisance (9 %).

menait avec ses « épargnants et investisseurs » à 36 %. Ils étaient les plus susceptibles de répondre qu'ils préféreraient donner leur argent à un organisme de bienfaisance (9 %). Les Fêtards : En haut de la liste, la ville densément universitaire d' Halifax , où les répondants ont indiqué qu'ils utiliseraient l'argent du temps des Fêtes pour faire la fête! Cette réponse concorde sans doute avec le fait que trois Haligoniens sondés sur quatre ne prennent aucune mesure pour épargner de l'argent pendant la période des Fêtes.

En haut de la liste, la ville densément universitaire d' , où les répondants ont indiqué qu'ils utiliseraient l'argent du temps des Fêtes pour faire la fête! Cette réponse concorde sans doute avec le fait que trois Haligoniens sondés sur quatre ne prennent aucune mesure pour épargner de l'argent pendant la période des Fêtes. Les Voyageurs : Les résidents de Saskatoon quant à eux étaient plus nombreux à répondre qu'ils dépenseraient leur argent pour voyager (37 %). Winnipeg arrivait en seconde place avec 27 %.



Depuis le lancement de Mylo en 2017, plus de 450 000 Canadiens ont créé des comptes afin d'épargner et d'investir. En utilisant la plateforme d'épargne et d'investissements automatisée de l'appli, les utilisateurs de Mylo peuvent facilement épargner plus de 1 000 $ par année, qui peuvent être investis dans un portefeuille diversifié de FNB et offrir d'importants avantages fiscaux grâce aux comptes CELI et REER.

Les dépenses des Fêtes au Canada, Rapport 2019, incluant les données brutes par provinces, est entièrement disponible ici .

Pour en savoir davantage sur Mylo, visitez mylo.ai.

Faits en bref

À propos de Mylo Financial Technologies

Mylo est une entreprise de technologie financière située à Montréal qui s'est donné la mission sociale d'aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. L'entreprise a lancé son application d'épargne et d'investissement automatisés en juillet 2017 et se concentre aujourd'hui à développer une série d'autres produits innovateurs pour aider les Canadiens à surmonter les obstacles qui se trouvent entre eux et la vie à laquelle ils aspirent. Avant son lancement, Mylo a fait l'acquisition de Tactex Asset Management, qui à ce jour gère plus de 140 millions de dollars en fonds sous mandat de gestion. Mylo a aujourd'hui amassé plus de 14 millions de dollars en financement venant de deux des plus grandes institutions financières au Canada, incluant NA Capital de risque, la division de capital-risque de la Banque Nationale, ainsi que Desjardins Capital.

