Rapport indépendant sur le travail des préposés aux bénéficiaires dans les ressources intermédiaires : L'iniquité salariale des préposés aux bénéficiaires en ressources intermédiaires est injustifiable

MONTRÉAL, le 18 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Travail équivalent, salaire inéquitable. Un rapport dévoilé aujourd'hui par l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec (ARIHQ) confirme que les tâches et exigences qui incombent aux employés œuvrant en ressources intermédiaires (RI) sont équivalentes, voire plus exigeantes qu'en CHSLD. L'ARIHQ demande donc au gouvernement du Québec de résoudre, dans les plus brefs délais, l'importante iniquité salariale qui subsiste entre les deux réseaux.

Le rapport préparé par M. Philippe Voyer, professeur titulaire à la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval et chercheur à l'Unité de recherche du Centre d'excellence sur le vieillissement de Québec, est le résultat d'une revue de la documentation et de la consultation de préposés travaillant dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée, les ressources intermédiaires, les résidences privées pour aînés (RPA) ainsi que le domicile.

« Le rapport vient confirmer ce que nous savons et dénonçons depuis des années. Sur le terrain, il existe bel et bien qu'une seule classe de préposés aux bénéficiaires. L'iniquité salariale est injuste, alors que les RI sont financées à 100% par le gouvernement. Ainsi il doit prendre acte de ce rapport et enfin rétablir l'équité des conditions de travail cruciale pour la qualité des soins offerts aux Québécois » explique Johanne Pratte, directrice générale de L'ARIHQ

Des fonctions similaires, mais des conditions de travail plus difficiles en RI

Concrètement, le rapport décrit et compare les fonctions du préposé aux bénéficiaires dans quatre lieux de soins de longue durée. Plusieurs constats sont particulièrement significatifs pour l'ARIHQ, notamment :

Le travail du préposé est équivalent dans tous les milieux de soins et nécessite des compétences et des connaissances semblables. Pourtant, les exigences en termes de formation diffèrent d'un milieu à l'autre.

Le préposé en RI n'est pas toujours entouré d'une équipe soignante et interprofessionnelle dans son travail. Il doit donc faire preuve d'une grande autonomie dans l'exercice de ses fonctions.

Le préposé en RI a plus de responsabilités que celui en CHSLD, notamment la délégation des actes professionnels.

Une iniquité salariale aux conséquences graves

Même si le réseau des RI est financé à 100% par le gouvernement, le financement que reçoivent les RI permet d'offrir des salaires de 14$/h (18$/h, après les primes temporaires) aux préposés, alors qu'en CHSLD par exemple, les salaires sont aujourd'hui à 26$/h.

En plus d'être inéquitable, cette rémunération engendre une concurrence contreproductive entre les deux branches du continuum de soins pour l'accès à la main-d'œuvre et contribue à augmenter la pénurie criante de main d'œuvre dans les ressources intermédiaires Cette situation met à risque la qualité des services offerts à la population hébergées dans les RI par le gouvernement.

« Il est inadmissible que le réseau des RI ait été maintenu dans une situation de pénurie de main-d'œuvre depuis des années. Il faut absolument que ça cesse, d'autant plus que nous sommes dans la deuxième vague de la pandémie. À travail égal, salaire égal », soutient Mme Pratte.

À propos de L'ARIHQ

Le réseau des ressources intermédiaires d'hébergement (RI) compte plus de 1 000 ressources intermédiaires qui hébergent plus de 16 000 personnes vulnérables -- des aînés en perte d'autonomie, des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un handicap physique, une problématique de santé mentale ou de toxicomanie -- dans toutes les régions du Québec. Ces RI embauchent plus de 14 000 employés, dont près de 80 % sont des femmes. L'ARIHQ est reconnue officiellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour représenter toutes les ressources intermédiaires d'hébergement du Québec.

