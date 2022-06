Les investisseurs mondiaux augmentent leurs engagements envers le Canada tandis que les IDE atteignent un niveau record en 15 ans

75,5 milliards de dollars investis au Canada en 2021, un record en 15 ans des investissements directs étrangers (IDE) annuels

Le Rapport IDE 2021 d'Investir au Canada permet de constater que la moitié des investissements directs étrangers proviennent de sociétés qui exercent déjà leurs activités au Canada, ce qui représente un important vote de confiance de la part des investisseurs mondiaux.

Les investissements directs étrangers en 2021 devraient créer plus de 34 000 emplois, avec 736 projets.

OTTAWA, ON, le 20 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le Canada a attiré 75,5 milliards de dollars l'année dernière en investissements directs étrangers, un total sur une année jamais vu depuis la Grande Récession de 2008, selon le Rapport IDE d'Investir au Canada. En 2021, de nombreuses entreprises mondiales ont donné le feu vert à des plans d'expansion, menant à 736 projets et 34 155 emplois prévus, tel que compilé par fDi Markets et PitchBook en 2022.

Le rapport révèle également que 50,2 % des entrées d'IDE au Canada l'année dernière ont été des réinvestissements. Il s'agit là d'un signe clair que les entreprises mondiales gardent leur argent au Canada pour étendre leurs activités, construire de nouvelles infrastructures, mener des travaux de recherche et de développement et créer des emplois pour les Canadiens.

Grâce à l'investissement, au réinvestissement et aux fusions et acquisitions (F et A), les entreprises mondiales contribuent à maintenir les industries canadiennes innovatrices et concurrentielles, créant des liens mondiaux qui ouvrent de nouveaux marchés et de nouvelles possibilités pour les biens et services canadiens, tout en favorisant la création d'emplois dans les communautés.

Les investisseurs mondiaux voient le Canada et son économie comme un endroit sûr pour faire des affaires. C'est une excellente nouvelle pour les Canadiens qui s'attendent à des investissements de haute qualité au Canada qui procurent des rendements durables à long terme. - Katie Curran, PDG intérimaire d'Investir au Canada

Le Rapport IDE 2021 souligne également que des établissements de santé de classe mondiale, une abondance de diplômés en science, technologie, ingénierie et mathématiques et un écosystème de recherche et développement de pointe sont quelques-uns des facteurs qui motivent les investissements dans des secteurs clés tels que les sciences de la vie et les produits pharmaceutiques, les technologies propres et l'hydrogène, ainsi que l'agriculture et l'agroalimentaire.

Principales constatations

En 2021, les entrées d'IDE au Canada ont atteint 75,5 milliards de dollars, un niveau record en 15 ans.

Les services de surveillance des investissements fDI Marchés et Pitchbook prévoient la création de 34 155 emplois à partir de ces 736 projets.

Au cours des 10 dernières années, les IDE au Canada ont augmenté en moyenne de 20,15 % par année, ce qui témoigne de la confiance continue des entreprises mondiales envers le Canada en tant que destination pour les investissements.

En 2019, 2,5 millions de Canadiens travaillaient pour des sociétés multinationales étrangères opérant au Canada.

