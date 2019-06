Rapport final du Conseil consultatif sur la mise en œuvre d'un régime national d'assurance-médicaments - La FIQ applaudit la recommandation de mettre sur pied un régime d'assurance-médicaments universel, public et à payeur unique

MONTRÉAL, le 12 juin 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ se réjouit que le Conseil consultatif sur la mise en œuvre d'un régime national d'assurance-médicaments recommande au Canada d'adopter un régime d'assurance-médicaments universel, public et à payeur unique.

Dans son rapport déposé aujourd'hui, le Conseil est clair et sans équivoque : ce type de régime est le plus équitable et viable. C'est aussi la vision de la FIQ et de plusieurs autres organisations syndicales et de la société civile, qui pressaient, en mars, le gouvernement fédéral à mettre en place un tel régime.

« Ce rapport est une pierre d'assise solide pour enfin répondre aux besoins de toute la population et lui offrir un véritable accès aux médicaments, affirme la vice-présidente de la FIQ, Shirley Dorismond. La FIQ appelle tous les partis politiques fédéraux à s'engager à mettre en place ce projet porteur lors de la prochaine campagne électorale. »

Le Canada est d'ailleurs le seul pays de l'OCDE ayant un régime public d'assurance maladie qui n'inclut pas l'assurance-médicaments.

Le régime québécois mixte est inéquitable

« La FIQ se préoccupe de la qualité des soins de santé offerts aux Québécoises, qui doivent bénéficier rapidement de la protection la plus large et la plus équitable possible en matière d'assurance-médicaments, ajoute madame Dorismond. Ce rapport est le signal clair qu'il est temps d'aller plus loin et que le statu quo n'est pas une option. »

Le régime mixte du Québec, où l'on dépense plus qu'ailleurs pour se procurer des médicaments, a engendré une explosion des coûts et de profondes iniquités. La FIQ souhaite que le gouvernement du Québec mette en place les conditions afin d'instaurer rapidement un régime public et universel d'assurance-médicaments.

À propos de la FIQ

La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ représente 76 000 professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires, soit la grande majorité des infirmières, des infirmières auxiliaires, des inhalothérapeutes et des perfusionnistes cliniques œuvrant dans les établissements de santé et de services sociaux québécois.

SOURCE Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec - FIQ

Renseignements: Marie-Philippe Gagnon-Hamelin, communications FIQ, 514 506-9205

