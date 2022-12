Rapport du Vérificateur général : Hydro-Québec est déjà à l'œuvre afin d'optimiser l'entretien de son réseau et de réduire les pannes

MONTRÉAL, le 7 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Dans son rapport sur la maintenance préventive des actifs du réseau de distribution d'électricité, le Vérificateur général du Québec émet des recommandations avec lesquelles Hydro-Québec est entièrement d'accord et confirme être déjà à l'œuvre. L'évolution de nos pratiques en matière d'exploitation et de maintenance du réseau figure d'ailleurs dans notre Plan stratégique 2022-2026, et nous travaillons depuis 2018 à améliorer la situation concernant l'ensemble des points soulevés dans le rapport.

Hydro-Québec multiplie les efforts pour fournir une alimentation électrique fiable à sa clientèle, et limiter la pression à la hausse sur les tarifs. Pour ce faire, nous nous attaquons à deux priorités qui sont cruciales pour réduire efficacement les interruptions :

la maintenance préventive des poteaux ;

les activités de maîtrise de la végétation, à l'égard desquelles nos investissements sont passés d'environ 60 millions de dollars en 2018 à plus de 100 millions en 2021.

Bien que la végétation soit la cause de 40 à 70 % des pannes, nos activités en maîtrise proactive de la végétation sont malheureusement exclues de l'audit du Vérificateur général.

Des éléments de contexte essentiels

Il est également important de tenir compte du fait que deux obligations clés accaparent nos équipes et limitent les ressources disponibles pour la maintenance préventive :

l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements météorologiques liés aux changements climatiques - pensons notamment au dérécho de mai 2022 ;

la hausse de 36 % depuis deux ans des demandes de raccordement, auxquelles nous sommes tenus de répondre.

Le rapport confirme que nous sommes sur la bonne voie

Le rapport du Vérificateur général souligne les améliorations en cours et les résultats observés.

En 2020, nous avons mis en œuvre un plan d'une durée de cinq ans qui vise à réduire les pannes et qui comprend entre autres l'inspection des lignes aériennes.

Depuis 2021, nous avons accru nos activités de maintenance préventive de 71 % comparativement à 2020.

Nous réalisons actuellement un projet visant à renforcer le réseau, grâce notamment à l'installation de pare-animaux sur plus de 400 000 transformateurs. Nous avons augmenté le budget alloué à ce projet de 43 % afin de nous donner les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs fixés.

Par ailleurs, sachant que notre réseau a atteint la moitié de sa durée de vie utile, nous avons mis en place une équipe transversale, ce qui nous permet d'avoir une vue d'ensemble des investissements que nous devons consacrer à la pérennisation de nos actifs et de raffiner nos stratégies préventives.

La qualité du service et la satisfaction de la clientèle sont au cœur des priorités d'Hydro-Québec. C'est pourquoi nous déploierons tous les moyens et tous les efforts nécessaires pour assurer la fiabilité et la résilience de notre réseau électrique.

SOURCE Hydro-Québec

Renseignements: Relations avec les médias, 514 289-5005