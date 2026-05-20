QUÉBEC, le 20 mai 2026 /CNW/ - Le mercredi 27 mai 2026, Marc-André Dowd, protecteur du citoyen, rendra public un rapport d'enquête intitulé Des drames humains derrière les barreaux - Une enquête pour améliorer la gestion des cas complexes dans les établissements de détention.

La conférence de presse aura lieu à 11 h, à la salle Evelyn-Dumas 1.30 de l'édifice Pamphile-Le May (1035, rue des Parlementaires). Elle pourra être visionnée en direct sur le site assnat.qc.ca.

Les journalistes membres de la Tribune de la presse (ou qui auront obtenu une accréditation de cette dernière) pourront obtenir le rapport SOUS EMBARGO à la salle Evelyn-Dumas 1.30 de l'édifice Pamphile-Le May (1035, rue des Parlementaires) le matin même, entre 8 h 30 et 9 h 30. Tania Roussel, vice-protectrice aux services aux citoyens, ainsi que les responsables de l'enquête seront présentes pour répondre aux questions techniques ou de compréhension.

Les journalistes qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse et qui souhaitent obtenir une accréditation doivent s'adresser au Secrétariat de la Tribune de la presse avant de se présenter à l'Assemblée nationale : 418 643-1357/[email protected].

Le rapport d'enquête du Protecteur du citoyen, Des drames humains derrière les barreaux - Une enquête pour améliorer la gestion des cas complexes dans les établissements de détention, sera accessible sur le site protecteurducitoyen.qc.ca le 27 mai 2026, une fois déposé par la présidente de l'Assemblée nationale, vers 10 h 15.

Obtention du rapport d'enquête SOUS EMBARGO 27 mai 2026, entre 8 h 30 et 9 h 30 Salle Evelyn-Dumas 1.30 de l'édifice Pamphile-Le May (1035, rue des Parlementaires) Conférence de presse 27 mai 2026, 11 h Salle Evelyn-Dumas 1.30 de l'édifice Pamphile-Le May (1035, rue des Parlementaires)

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SOURCE Protecteur du citoyen

Renseignements : Carole-Anne Huot, responsable des relations avec les médias, C : 418 925-7994 / T : 418 646-7143, Courriel : [email protected]