Rapport du ministère de l'Environnement sur la qualité de l'air et de l'eau à Blainville - Stablex respecte les normes du MELCCFP

BLAINVILLE, QC, le 30 sept. 2025 /CNW/ - Stablex accueille avec satisfaction la publication des rapports sur la qualité de l'air et de l'eau à Blainville. Ceux-ci viennent confirmer la rigueur des suivis environnementaux effectués régulièrement par le ministère et par l'entreprise.

Les rapports 2024 du MELCCFP sur la qualité de l'air et de l'eau autour des installations de Stablex confirment la conformité aux normes environnementales. Les odeurs signalées dans le secteur proviennent d'autres activités du parc industriel, notamment le traitement des eaux usées et l'épandage.

Qualité de l'air

Les analyses effectuées sur une série de contaminants (odeurs, gaz, composés organiques volatils, métaux et particules fines) démontrent que :

les concentrations observées respectent les normes en vigueur ;

les principaux contaminants détectés ; dioxyde d'azote, monoxyde et dioxyde de carbone, dioxyde de soufre, particules fines et hydrocarbures aromatiques polycycliques présents ne sont pas attribuables à Stablex mais au trafic routier.

les composés organiques volatils détectés demeurent faibles et, pour la majorité, proviennent d'autres sources identifiées en amont de l'entreprise

Qualité de l'eau

Les prélèvements réalisés dans les eaux de surface et souterraines (sable, argile et roc) confirment que :

les données recueillies correspondent aux attentes et ne révèlent aucun manquement ;

les taux de chlorure observés découlent d'usages passés d'abats-poussière, qui ne sont plus employés depuis 2022, et continuent de diminuer graduellement.

Engagement de Stablex

« Ces constats démontrent publiquement la solidité de nos pratiques environnementales et la pertinence des mesures mises en place au fil des ans. Nous demeurons pleinement engagés à assurer un suivi transparent et continu de la qualité de l'air et de l'eau autour de nos installations », a déclaré Michel Perron, directeur général de Stablex.

De nouveaux prélèvements ont été effectués par le ministère à l'été 2025. Stablex est confiant que les résultats à venir continueront d'illustrer l'efficacité de ses mesures en gestion environnementale.

Stablex continuera à collaborer étroitement avec les autorités gouvernementales et à mettre en œuvre les meilleures pratiques de gestion afin de protéger la santé de la communauté et de l'environnement.

Il est possible de consulter l'entièreté des rapports au :

SOURCE Stablex

Source : Arianne Collin, 514-815-2012, [email protected]