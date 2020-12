WENDAKE, QC, le 14 déc. 2020 /CNW Telbec/ - L'APNQL s'est engagée avec le gouvernement Legault, en octobre dernier, à mettre sur pied une Table politique conjointe visant à régler des enjeux cruciaux, non seulement pour les Premières Nations, mais également pour l'ensemble de la société québécoise. Racisme et discrimination flagrants, conflits en lien avec le territoire et les ressources, juridictions qui se confrontent : la liste est longue, les causes sont profondes et les impacts se font souvent sentir sur le climat social au Québec.

« Jusqu'à maintenant, le gouvernement Legault adopte une approche à la pièce, sans prendre le temps d'aller à la source des enjeux sociaux que nous connaissons. C'est le cas aujourd'hui, avec une série de mesures qui risquent d'être sans effet durable si l'on ne s'attaque pas à démystifier les causes profondes du racisme et de la discrimination.

La Table politique conjointe avec le gouvernement Legault devra donc aller beaucoup plus loin et ne pas craindre d'aller au fond des choses. L'APNQL a sondé récemment l'opinion publique québécoise, sans égard aux partis politiques, et a constaté un intérêt et une ouverture que le gouvernement Legault se doit de respecter », affirme Ghislain Picard, chef de l'APNQL.

L'APNQL entend d'ailleurs proposer rapidement au premier ministre Legault un cadre de travail, permettant à la Table politique conjointe de trouver les solutions durables auxquelles s'attend autant la population des Premières Nations que celle de l'ensemble du Québec.

