Rapport du Conseil de l'Innovation sur l'IA - L'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'État doit être mieux balisée, constate le SFPQ

QUÉBEC, le 5 févr. 2024 /CNW/ - Le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) prend acte de la récente publication du rapport de la consultation sur l'intelligence artificielle (IA). Le SFPQ a participé aux consultations et souhaite demeurer partie prenante pour la suite. Les éléments inclus dans ce rapport marquent une avancée dans la reconnaissance des défis posés par l'IA : les principes de respect du personnel de l'État, de valorisation de leur jugement professionnel et de qualité des services publics doivent être préservés et amplifiés par toute intégration potentielle de l'IA dans l'administration publique.

Cependant, malgré ces avancées, le SFPQ observe un décalage entre les constats découlant de la consultation et les pratiques gouvernementales actuelles. « Malheureusement, il y a toujours une certaine opacité autour de tout projet d'intégration de l'IA dans l'administration publique. Les ministères et organismes auraient intérêt à consulter davantage pour tout changement technologique. Lorsqu'on veut à tout prix valoriser l'efficience au détriment de la qualité des services offerts, ce sont les citoyennes et les citoyens qui en font les frais », déplore Christian Daigle, président général du SFPQ.

Tout aussi préoccupant est le silence relatif du rapport sur les revendications des travailleuses et travailleurs, constate le SFPQ. Le rapport traite l'intégration de l'IA comme étant inéluctable, et limite principalement ses recommandations à des enjeux de formation. Néanmoins, le SFPQ va plus loin, en réclamant que l'IA soit considérée comme un outil de travail qui doit donc être contrôlé par les travailleuses et les travailleurs. Des problèmes comme la gestion algorithmique du travail, la planification par l'IA ou la déqualification des métiers à caractère social sont insuffisamment abordés par le rapport.

Le SFPQ souhaite rappeler aux ministres Éric Caire et Pierre Fitzgibbon, présents à la publication du rapport, que le monde syndical regorge de propositions afin d'assurer que l'IA ne nuise ni au personnel, ni à la population. « Des lois-cadres sécurisant la qualité des services publics, des comités paritaires sur l'implantation de certaines technologies, des consultations publiques systématiques sur toute intégration d'IA transformant les services publics, etc. On en a des idées à explorer! Mais l'écoute pour les perspectives progressistes se limite toujours aux données, et non pas aux impacts de l'implantation de l'IA », regrette Christian Daigle.

En conclusion, si le SFPQ accueille avec enthousiasme les avancées incluses dans le rapport, il réclame du gouvernement du Québec qu'il entame rapidement et directement un dialogue avec les organisations syndicales afin de baliser adéquatement l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la fonction publique et parapublique, comme recommandé par le rapport du Conseil de l'Innovation.

Le SFPQ est un syndicat indépendant qui regroupe environ 40 000 membres à travers le Québec, dont quelque 30 000 d'entre eux sont issus de la fonction publique québécoise et répartis comme suit : près de 26 000 employés de bureau et techniciens et environ 4 000 ouvriers travaillant au sein de divers ministères et organismes. Les 10 000 autres membres proviennent du secteur parapublic.

