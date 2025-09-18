OTTAWA, ON, le 18 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le Conseil consultatif canadien de la statistique (CCCS) a diffusé son sixième rapport intitulé « Vers un cadre pour les statistiques officielles dans le système statistique national ». Le rapport fournit des renseignements et des conseils sur l'état du système statistique du pays à la ministre de l'Industrie et au statisticien en chef du Canada.

Des renseignements statistiques de grande qualité figurent parmi les ressources canadiennes les plus précieuses et constituent le fondement d'une économie numérique moderne et diversifiée. Cependant, la mésinformation et la désinformation posent des problèmes importants pour la prospérité à long terme du pays et affaiblissent ces renseignements. Dans ce contexte, il est essentiel de disposer de statistiques officielles pour aider la population canadienne à évaluer la qualité des statistiques et des renseignements qu'elle utilise pour prendre des décisions.

Un cadre national de statistiques officielles assorti de mesures normalisées et de pouvoirs clairs pourrait servir de point d'ancrage pour produire les statistiques dont le Canada a besoin. Les ambiguïtés actuelles relatives aux pouvoirs mènent à des inégalités dans les normes et les méthodes entre les ministères et organismes fédéraux ainsi qu'entre les secteurs de compétence et les secteurs à l'extérieur des administrations publiques. Les renseignements contradictoires nourrissent la méfiance, la désinformation et la mésinformation, ce qui entraîne des occasions perdues et un gaspillage des ressources.

Les statistiques officielles appuient la souveraineté, la prospérité et le bien-être du pays dans une société démocratique.

Cette année, le rapport recommande que :

La ministre de l'Industrie et le statisticien en chef s'engagent à mettre en place un cadre visant à définir et à accréditer les statistiques officielles.

Howard Ramos, président du Conseil, indique que « les renseignements contradictoires et la confusion alimentent la mésinformation et la désinformation, et entraînent le gaspillage des ressources financières. Il ajoute que l'absence de coordination des données par des normes et des méthodes statistiques communes mène à des occasions perdues de régler efficacement les problèmes les plus urgents du Canada. Il souligne également que les statistiques officielles appuient la souveraineté, la prospérité et le bien-être du pays dans une société démocratique. » Le Conseil note l'importance, pour le Canada, d'élaborer un cadre visant à définir et à accréditer les statistiques officielles.

